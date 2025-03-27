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Делегация под руководством Оверчука вылетела на Боаоский азиатский форум - РИА Новости, 27.03.2025
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01:14 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/overchuk-2007588898.html
Делегация под руководством Оверчука вылетела на Боаоский азиатский форум
Делегация под руководством Оверчука вылетела на Боаоский азиатский форум - РИА Новости, 27.03.2025
Делегация под руководством Оверчука вылетела на Боаоский азиатский форум
Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T01:14:00+03:00
2025-03-27T01:14:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости. Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань. В форуме принимают участие представители правительств и бизнеса большинства азиатских стран. "По Пакистану: мы будем говорить о двусторонних отношениях, потому что там активизация пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году. Наши делегации экспертного уровня тоже уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - рассказал журналистам Оверчук о своих планах. Он отметил, что на самом форуме представит российское видение формирования Большого евразийского партнерства. "Двадцать восьмого с утра я планирую выступить на панели, посвященной вопросам экономической безопасности и создания комфортной среды для ведения бизнеса. Буду говорить насчет интеграционных проектов, о нашем видении формирования Большого евразийского партнерства", - рассказал Оверчук. По его словам, вопросы создания альтернативной платежной системы БРИКС, как и расчетов в целом, поднимать не планируют. В секретариате заместителя председателя правительства РФ уточнили, что у Оверчука запланировано выступление на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности", а также ряд рабочих встреч с руководством КНР и государств, участвующих в мероприятиях форума.
https://ria.ru/20241126/soglasheniya-1985845714.html
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хайнань, пакистан, россия, алексей оверчук, брикс, в мире
Хайнань, Пакистан, Россия, Алексей Оверчук, БРИКС, В мире
Делегация под руководством Оверчука вылетела на Боаоский азиатский форум

Вице-премьер Оверчук вылетел в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань. В форуме принимают участие представители правительств и бизнеса большинства азиатских стран.
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"По Пакистану: мы будем говорить о двусторонних отношениях, потому что там активизация пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году. Наши делегации экспертного уровня тоже уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - рассказал журналистам Оверчук о своих планах.
Он отметил, что на самом форуме представит российское видение формирования Большого евразийского партнерства.
"Двадцать восьмого с утра я планирую выступить на панели, посвященной вопросам экономической безопасности и создания комфортной среды для ведения бизнеса. Буду говорить насчет интеграционных проектов, о нашем видении формирования Большого евразийского партнерства", - рассказал Оверчук.
По его словам, вопросы создания альтернативной платежной системы БРИКС, как и расчетов в целом, поднимать не планируют.
В секретариате заместителя председателя правительства РФ уточнили, что у Оверчука запланировано выступление на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности", а также ряд рабочих встреч с руководством КНР и государств, участвующих в мероприятиях форума.
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