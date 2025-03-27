https://ria.ru/20250327/overchuk-2007588898.html

Делегация под руководством Оверчука вылетела на Боаоский азиатский форум

Делегация под руководством Оверчука вылетела на Боаоский азиатский форум - РИА Новости, 27.03.2025

Делегация под руководством Оверчука вылетела на Боаоский азиатский форум

Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:14:00+03:00

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2025-03-27T01:14:00+03:00

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алексей оверчук

брикс

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости. Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань. В форуме принимают участие представители правительств и бизнеса большинства азиатских стран. "По Пакистану: мы будем говорить о двусторонних отношениях, потому что там активизация пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году. Наши делегации экспертного уровня тоже уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - рассказал журналистам Оверчук о своих планах. Он отметил, что на самом форуме представит российское видение формирования Большого евразийского партнерства. "Двадцать восьмого с утра я планирую выступить на панели, посвященной вопросам экономической безопасности и создания комфортной среды для ведения бизнеса. Буду говорить насчет интеграционных проектов, о нашем видении формирования Большого евразийского партнерства", - рассказал Оверчук. По его словам, вопросы создания альтернативной платежной системы БРИКС, как и расчетов в целом, поднимать не планируют. В секретариате заместителя председателя правительства РФ уточнили, что у Оверчука запланировано выступление на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности", а также ряд рабочих встреч с руководством КНР и государств, участвующих в мероприятиях форума.

https://ria.ru/20241126/soglasheniya-1985845714.html

https://ria.ru/20241107/vef-1982354453.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хайнань, пакистан, россия, алексей оверчук, брикс, в мире