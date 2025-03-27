Делегация под руководством Оверчука вылетела на Боаоский азиатский форум
Вице-премьер Оверчук вылетел в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук
© Фотохост-агентство РИА Новости
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком вылетела в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань. В форуме принимают участие представители правительств и бизнеса большинства азиатских стран.
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Он отметил, что на самом форуме представит российское видение формирования Большого евразийского партнерства.
"Двадцать восьмого с утра я планирую выступить на панели, посвященной вопросам экономической безопасности и создания комфортной среды для ведения бизнеса. Буду говорить насчет интеграционных проектов, о нашем видении формирования Большого евразийского партнерства", - рассказал Оверчук.
По его словам, вопросы создания альтернативной платежной системы БРИКС, как и расчетов в целом, поднимать не планируют.
В секретариате заместителя председателя правительства РФ уточнили, что у Оверчука запланировано выступление на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности", а также ряд рабочих встреч с руководством КНР и государств, участвующих в мероприятиях форума.
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