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День отца: история и традиции праздника в России

День отца 2025: какого числа отмечают в России, история праздника, традиции

День отца: история и традиции праздника в России

День отца - праздник в честь отцов, который отмечается во многих странах. История появления праздника в России, в каких числах октября он отмечается и когда... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. День отца - праздник в честь отцов, который отмечается во многих странах. История появления праздника в России, в каких числах октября он отмечается и когда появился впервые, его традиции, идеи для подарка папе, на какое число День отца выпадает осенью 2025 года, - в материале РИА НовостиДень ОтцаБлагополучная семья - основа стабильности общества и государства. И роль отца так же важна, как и роль матери. Воспитание ребенка как полноценной личности, ощущение надежности семьи невозможны без заботливого, ответственного главы семейства. Личный пример отца - гарантия того, что ребенок станет достойным гражданина общества.День отца России позволяет привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей.По данным опросов ВЦИОМ, заботливое, уважительное отношение к матери детей - главная черта идеального отца по мнению 33% опрошенных. Активное участие в жизни детей, совместный поиск решения проблем важны для 29% респондентов. 19% считают, что отец должен являться примером для подражания. Для 18%, россиян важно, чтобы папа был добрым, для 17% - надежным. Кроме того, 12% россиян считают, что не важно, какими качествами обладает отец: если он есть - уже хорошо, а 7% считают, что качества отца не важны, потому что для каждого ребенка его отец "идеальный".Две трети россиян (67%) считают, что сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке - привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание, а 31% придерживаются обратного мнения.71% россиян сообщали, что отцы принимали участие в их воспитании. Чуть выше эта доля среди представителей старших возрастных групп - 45-летних и старше (73-74%), среди 18-44-летних - 69-70%.По мнению россиян, мужество и дисциплина - два главных качества, которые формируются в процессе отцовского воспитания (22% и 21% соответственно). Отец также прививает подрастающему поколению честность, справедливость - полагают 12%. Каждый десятый считает, что отец учит ребенка постоять за себя, быть смелым (10%). Роль отца в патриотическом воспитании, прививании любви к Родине отмечают 9%; столько же назвали такие практико-ориентированные черты, как трудолюбие и хозяйственность (9%). В то же время о развитии гендерно-нейтральных качеств в процессе отцовского воспитания россияне говорили заметно реже (доброта - 5%, быть достойным человеком - 2%, стремление к знаниям - 2% и др.).Отрицательные качества в ходе опроса россиянам было назвать труднее - затруднившихся с ответом в 1,7 раз больше, чем в вопросе о положительных (44% против 26% соответственно). На первом месте в "народном антирейтинге" пагубная привычка - алкоголизм (12%). Далее следуют жестокость, агрессивность (по 6%). На третьей строчке - вредные привычки (5%).Дата праздникаДень отца в России отмечается в третье воскресенье октября. В 2025 году эта дата приходится на 19 октября.ИсторияДень отцов отмечается во многих странах мира. Впервые мысль об учреждении праздника пришла американке Соноре Смарт Додд в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери. Ее отец, Уильям Джексон Смарт, овдовев второй раз, сам вырастил шестерых детей на небольшой ферме близ города Спокан в штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд составила петицию, предлагая учредить новый праздник, и местные городские власти поддержали ее.Впервые День отцов был отмечен в родном городе Соноры Смарт Додд в 1910 году. Местные власти собирались устроить празднества 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня.С годами идея распространилась. В 1916 году президент США Вудро Вильсон, подписавший декларацию об учреждении Дня матери, одобрил идею празднования дня отца, но так и не подписал декларацию. В 1924 году президент США Калвин Кулидж объявил мероприятие общенациональным.В 1966 году президент США Линдон Джонсон подписал прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня Днем отцов. В 1972 году президент Ричард Никсон официально узаконил празднование Дня отца в США.В третье воскресенье июня своих пап чествуют в 40 странах. Помимо США праздник отмечается в Великобритании, Ирландии, Канаде, Франции, Аргентине, Индии, Мексике и др. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, в Бразилии - во второе воскресенье августа.В Литве День отца отмечается в первое воскресенье июня, в Финляндии, Швеции, Эстонии - во второе воскресенье ноября.В некоторых странах, таких, как Боливия и Испания, отцов поздравляют 19 марта в День Святого Иосифа - земного отца Иисуса Христа.В России День отца появился с начала 2000-х в ряде регионов: с 2002 года этот праздник начали отмечать в Череповце, с 2003 года - в Новосибирске, а с 2006 года - в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, с 2011 года - в Петербурге, с 2014 года - в Москве. В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.Предложение учредить День отца в России на государственном уровне было заявлено на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 года.В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье октября. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В проекте отмечалось, что в Концепции государственной семейной политики подчеркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.4 октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".В 2021 году в России впервые официально отметили День отца, праздник составил "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября и был введен в России еще в 1998 году.ТрадицииНачиная с 2014 года ежегодно в Москве, Казани, Новосибирске и Калининграде проходит большой фестиваль “Папа Фест”. На городских площадках организуются квесты, праздничные гулянья, в школах, на базе культурных и досуговых центров проводятся спортивные мероприятия и семейные конкурсы, лучшие отцы получают награды. В других странах тоже есть свои особенности празднования Дня отца: финны ходят на кладбище и поминают ушедших мужчин, а вечером собираются на семейный ужин; австралийцы считают, что поход на пикник укрепляет семейные традиции, поэтому массово устремляются на природу, а в Италии это главный праздник всех мужчин, в который они традиционно получают подарки: дорогое вино или парфюм.Как отмечатьОтметить этот день можно по-разному, например:ПодаркиХорошо, если это будет именной подарок или сделанный своими руками. Чаще всего на День отца мужчинам дарят:Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20250327/matkapital-1733022511.html

https://ria.ru/20250323/muzhskoy_den-1832195110.html

https://ria.ru/20250319/posobiya-1892305950.html

https://ria.ru/20250302/lgoty-1898489826.html

https://ria.ru/20250224/svidetelstvo-1887461501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, госдума рф, кпрф, вциом