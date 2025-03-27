https://ria.ru/20250327/nebenzya-2007692981.html

Небензя обвинил коллективный Запад в политике диктата

Небензя обвинил коллективный Запад в политике диктата - РИА Новости, 27.03.2025

Небензя обвинил коллективный Запад в политике диктата

Постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад, стремясь сохранить свою ускользающую... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:42:00+03:00

2025-03-27T14:42:00+03:00

2025-03-27T14:42:00+03:00

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ЯЛТА, 27 мар – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад, стремясь сохранить свою ускользающую доминирующую роль, грубо попирает международное право, прибегает к политике диктата, санкционному давлению и двойным стандартам. "Ценности, которые легли в основу Ялтинской системы международных отношений, ставятся под сомнение и подвергаются целенаправленному размыванию. Коллективный Запад, стремясь сохранить свою ускользающую доминирующую роль, грубо попирает международное право, прибегает к политике диктата, санкционному давлению, двойным стандартам. Мы видим, как разрушаются ранее достигнутые договоренности", - сказал Небензя в видеообращении к участникам Международного научно-дипломатического конгресса. По его словам, односторонние шаги отдельных государств подрывают принципы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, превращая ООН "в арену политизированных баталий и навязывания решений, направленных на разделение мира на своих и чужих" Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в четверг в Ливадийском дворце. Он посвящен 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимает участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также международные эксперты. В рамках конгресса планируется обсудить вопросы формирования нового мироустройства, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, василий небензя, оон