Небензя обвинил коллективный Запад в политике диктата
Небензя обвинил коллективный Запад в грубом попирании международного права
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ЯЛТА, 27 мар – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад, стремясь сохранить свою ускользающую доминирующую роль, грубо попирает международное право, прибегает к политике диктата, санкционному давлению и двойным стандартам.
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"Ценности, которые легли в основу Ялтинской системы международных отношений, ставятся под сомнение и подвергаются целенаправленному размыванию. Коллективный Запад, стремясь сохранить свою ускользающую доминирующую роль, грубо попирает международное право, прибегает к политике диктата, санкционному давлению, двойным стандартам. Мы видим, как разрушаются ранее достигнутые договоренности", - сказал Небензя в видеообращении к участникам Международного научно-дипломатического конгресса.
По его словам, односторонние шаги отдельных государств подрывают принципы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, превращая ООН "в арену политизированных баталий и навязывания решений, направленных на разделение мира на своих и чужих"
Международный научно-дипломатический конгресс стартовал в четверг в Ливадийском дворце. Он посвящен 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимает участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также международные эксперты. В рамках конгресса планируется обсудить вопросы формирования нового мироустройства, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав.
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