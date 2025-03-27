https://ria.ru/20250327/nato-2007817493.html
Истребители НАТО сопроводили российский Ил-20М над Балтийским морем
Истребители НАТО сопроводили российский Ил-20М над Балтийским морем - РИА Новости, 27.03.2025
Истребители НАТО сопроводили российский Ил-20М над Балтийским морем
Истребители НАТО были подняты в небо над Балтийским морем для сопровождения российского самолета Ил-20М, двигавшегося со стороны воздушного пространства... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:04:00+03:00
2025-03-27T23:04:00+03:00
2025-03-27T23:06:00+03:00
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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Истребители НАТО были подняты в небо над Балтийским морем для сопровождения российского самолета Ил-20М, двигавшегося со стороны воздушного пространства Калининградской области, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники. В 09.14 по местному времени (11.14 мск), как пишет издание, была зафиксирована "активность" в воздушном пространстве близ Калининграда. Около 12 минут позднее с авиабазы в Лаге в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания были подняты два истребителя быстрого реагирования Eurofighter ВВС ФРГ. В 09.49 истребители вышли на визуальный контакт с российским самолетом Ил-20М, который якобы не выходил на связь и летел с выключенными транспондерами. Bild также утверждает, что немецкие истребители сопровождали российский борт несколько километров восточнее острова Рюген, после чего Ил-20М развернулся в сторону Калининграда. Как следует из сообщения издания, самолет не нарушил воздушного пространства Германии и тем самым НАТО. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250312/tu-22m3-2004624031.html
https://ria.ru/20250327/samolet-2007693348.html
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калининград, германия, балтийское море, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, россия
Калининград, Германия, Балтийское море, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Россия
Истребители НАТО сопроводили российский Ил-20М над Балтийским морем
Bild: два истребителя НАТО сопроводили российский Ил-20М над Балтийским морем