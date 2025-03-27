https://ria.ru/20250327/napadenie-2007718181.html

Журналистке RusNews вынесли приговор по второму уголовному делу

Журналистке RusNews вынесли приговор по второму уголовному делу - РИА Новости, 27.03.2025

Журналистке RusNews вынесли приговор по второму уголовному делу

Осужденная за фейки о российской армии журналистка RusNews Мария Пономаренко приговорена к 1 году и 10 месяцам колонии по делу о нападении на сотрудника... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:56:00+03:00

2025-03-27T15:56:00+03:00

2025-03-27T15:57:00+03:00

происшествия

россия

мариуполь

республика алтай

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БАРНАУЛ, 27 мар – РИА Новости. Осужденная за фейки о российской армии журналистка RusNews Мария Пономаренко приговорена к 1 году и 10 месяцам колонии по делу о нападении на сотрудника исправительного учреждения, по совокупности ей придется провести в заключении еще 3 года, сообщили РИА Новости в Шипуновском районном суде. "Мария Пономаренко осуждена по части 2 статьи 321 УК РФ к 1 году 10 месяцам по этому составу, по совокупности приговора окончательное наказание - 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - отметили в суде. Также ее лишили права пять лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичных каналов. Пономаренко признана виновной по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В Telegram-канале издания RusNews добавляется, что ей также назначили принудительное амбулаторное лечение. В 2023 году журналистка получила 6 лет колонии за фейки о российской армии. Как тогда сообщала объединенная пресс-служба судов, Пономаренко в своем Telegram-канале разместила ложную информацию об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Наказание Пономаренко отбывает в колонии в Шипуново на Алтае.

https://ria.ru/20250321/fsin-2006590806.html

https://ria.ru/20250316/novorossijsk-2005361082.html

россия

мариуполь

республика алтай

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происшествия, россия, мариуполь, республика алтай