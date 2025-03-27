Черноморская инициатива смягчит нехватку продовольствия, заявили в МВФ
Козак: реализация черноморской инициативы смягчит нехватку продовольствия в мире
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Возможная реализация черноморской инициативы позволит смягчить нехватку продовольствия в мире и улучшить возможность транзита продовольственных товаров через Черное море, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Улучшение возможности транзита через Черное море, особенно важных мировых продовольственных товаров, которые должны помочь смягчить нехватку продовольствия во всем мире", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном влиянии черноморской инициативы на продовольственную безопасность.
Козак также добавила, что через Черное море проходит значительная доля мировой торговли.
"Я думаю, что эта цифра составляет около 7%. Мы также знаем, что часть этой мировой торговли сосредоточена на ключевых продовольственных товарах, таких как пшеница", - отметила представитель МВФ.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.