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Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
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17:49 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/murmansk-2007751905.html
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:49:00+03:00
россия
мурманск
арктика
владимир путин
экономика
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом. Путин в четверг проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора. "Мурманск - это порт приписки атомного ледокольного флота России, он, как известно, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс, Арктики в целом", - сказал Путин в ходе совещания. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html
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россия, мурманск, арктика, владимир путин, экономика
Россия, Мурманск, Арктика, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики

Путин: Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом.
Путин в четверг проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике
Вчера, 17:44
"Мурманск - это порт приписки атомного ледокольного флота России, он, как известно, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс, Арктики в целом", - сказал Путин в ходе совещания.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин
Вчера, 17:42
 
РоссияМурманскАрктикаВладимир ПутинЭкономика
 
 
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