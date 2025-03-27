https://ria.ru/20250327/murmansk-2007751905.html
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:49:00+03:00
россия
мурманск
арктика
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/23/1516752386_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a76bb16a332f8985370f6e8655bc773c.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом. Путин в четверг проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора. "Мурманск - это порт приписки атомного ледокольного флота России, он, как известно, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс, Арктики в целом", - сказал Путин в ходе совещания. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007747501.html
россия
мурманск
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/23/1516752386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cc3cb5bfb0479fc6740371f6d7dbbc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, арктика, владимир путин, экономика
Россия, Мурманск, Арктика, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики
Путин: Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом