https://ria.ru/20250327/murmansk-2007751905.html

Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики

Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики - РИА Новости, 27.03.2025

Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:49:00+03:00

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2025-03-27T17:49:00+03:00

россия

мурманск

арктика

владимир путин

экономика

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом. Путин в четверг проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора. "Мурманск - это порт приписки атомного ледокольного флота России, он, как известно, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс, Арктики в целом", - сказал Путин в ходе совещания. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007747501.html

россия

мурманск

арктика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мурманск, арктика, владимир путин, экономика