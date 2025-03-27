https://ria.ru/20250327/moskva-2007604310.html

В Москве началась "автомобильная" весна

В Москве началась "автомобильная" весна - РИА Новости, 27.03.2025

В Москве началась "автомобильная" весна

В Москве началась "автомобильная" весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:31:00+03:00

2025-03-27T07:31:00+03:00

2025-03-27T07:31:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Москве началась "автомобильная" весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве началась "автомобильная" весна - это когда среднесуточная температура воздуха становится выше плюс пяти. Можно менять зимнюю авторезину на летнюю", - написал Тишковец в своем Telegram-канале. Он добавил, что небо в столице на 90% затянуто облаками слоисто-кучевых форм, пока без осадков, видимость составляет 13 километров, а влажность - 94%.

https://realty.ria.ru/20250326/naberezhnye-2007198792.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец