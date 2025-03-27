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В Москве началась "автомобильная" весна - РИА Новости, 27.03.2025
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07:31 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/moskva-2007604310.html
В Москве началась "автомобильная" весна
В Москве началась "автомобильная" весна - РИА Новости, 27.03.2025
В Москве началась "автомобильная" весна
В Москве началась "автомобильная" весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:31:00+03:00
2025-03-27T07:31:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Москве началась "автомобильная" весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве началась "автомобильная" весна - это когда среднесуточная температура воздуха становится выше плюс пяти. Можно менять зимнюю авторезину на летнюю", - написал Тишковец в своем Telegram-канале. Он добавил, что небо в столице на 90% затянуто облаками слоисто-кучевых форм, пока без осадков, видимость составляет 13 километров, а влажность - 94%.
https://realty.ria.ru/20250326/naberezhnye-2007198792.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве началась "автомобильная" весна

Синоптик Тишковец заявил, что москвичам пора менять зимнюю резину на летнюю

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСезонная замена автомобильной резины на зимнюю
Сезонная замена автомобильной резины на зимнюю - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сезонная замена автомобильной резины на зимнюю. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Москве началась "автомобильная" весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве началась "автомобильная" весна - это когда среднесуточная температура воздуха становится выше плюс пяти. Можно менять зимнюю авторезину на летнюю", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Он добавил, что небо в столице на 90% затянуто облаками слоисто-кучевых форм, пока без осадков, видимость составляет 13 километров, а влажность - 94%.
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