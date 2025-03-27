Овчинский: началось возведение монолита дома по реновации на западе Москвы
Овчинский: началось возведение монолита дома по реновации в Очаково-Матвеевском
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Началось возведение монолитных конструкций нового жилого дома по программе реновации в Очаково-Матвеевском районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Новостройку возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены станция Московского центрального диаметра "Матвеевская", учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины, кафе и салоны красоты. В настоящее время на площадке началось возведение монолитных конструкций наземной части", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Комплекс располагается на Веерной улице 28А. Министр отметил, что новостройка будет состоять из двух корпусов, в которых предусмотрено 552 квартиры. Девять из них предназначены для маломобильных граждан.
Готовая отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, заключил Овчинский.
Сами здания будут облицованы пиленым кирпичом и архитектурным бетоном. Внутри установят лифты грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов. На придомовой территории разместится детская площадка.
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