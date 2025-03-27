https://ria.ru/20250327/moskva-2007587796.html

Овчинский: началось возведение монолита дома по реновации на западе Москвы

Овчинский: началось возведение монолита дома по реновации на западе Москвы - РИА Новости, 27.03.2025

Овчинский: началось возведение монолита дома по реновации на западе Москвы

Началось возведение монолитных конструкций нового жилого дома по программе реновации в Очаково-Матвеевском районе Москвы, рассказал министр правительства... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:05:00+03:00

2025-03-27T12:05:00+03:00

2025-03-27T12:05:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Началось возведение монолитных конструкций нового жилого дома по программе реновации в Очаково-Матвеевском районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Новостройку возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены станция Московского центрального диаметра "Матвеевская", учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины, кафе и салоны красоты. В настоящее время на площадке началось возведение монолитных конструкций наземной части", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Комплекс располагается на Веерной улице 28А. Министр отметил, что новостройка будет состоять из двух корпусов, в которых предусмотрено 552 квартиры. Девять из них предназначены для маломобильных граждан.Готовая отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, заключил Овчинский. Сами здания будут облицованы пиленым кирпичом и архитектурным бетоном. Внутри установят лифты грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов. На придомовой территории разместится детская площадка.

https://ria.ru/20250326/moskva-2007324570.html

https://ria.ru/20250324/renovatsiya-2006866584.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы