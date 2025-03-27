https://ria.ru/20250327/moshkovich-2007721681.html

Основатель "Русагро" Мошкович находится под санкциями 32 стран

Основатель "Русагро" Мошкович находится под санкциями 32 стран - РИА Новости, 27.03.2025

Основатель "Русагро" Мошкович находится под санкциями 32 стран

Основатель агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович находится под персональными санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:05:00+03:00

2025-03-27T16:05:00+03:00

2025-03-27T16:05:00+03:00

россия

москва

израиль

вадим мошкович

русагро

евросоюз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007722443_0:0:2035:1145_1920x0_80_0_0_daeb799cc12bfddccd629b9b896bd6f4.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Основатель агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович находится под персональными санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии с 2022 года, подсчитал корреспондент РИА Новости. В среду стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ). Мещанский суд Москвы в четверг арестовал Мошковича до 25 мая. На аресте настаивал следователь. В ходе заседания он заявил, что не видит возможности для избрания более мягкой меры пресечения, поскольку у Мошковича есть паспорт Израиля, его дети проживают за границей, а сам он имеет самолет и может в любой момент улететь к родственникам. Мошкович просил избрать ему более мягкую меру пресечения. Он заявил, что самолета у него нет, он находится под санкциями и не сможет покинуть Россию. Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) также указывает на своем сайте, что у Мошковича есть гражданство Кипра. Евросоюз ввел персональные санкции против Мошковича 9 марта 2022 года, Великобритания ввела ограничения 15 марта 2022 года, Швейцария - 16 марта, Канада - 5 апреля, Австралия - 6 апреля, Новая Зеландия - 12 октября. На сайте официального журнала ЕС в числе причин введения санкций указано, что Мошкович "поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Сразу после введения персональных санкций ЕС Мошкович снизил долю в уставном капитале "Русагро" до 49% и покинул ее совет директоров. Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Включена в перечень экономически значимых организаций, вследствие чего в сентябре прошлого года суд по заявлению Минсельхоза России приостановил права кипрской Ros Agro PLC в ПАО "Группа "Русагро". Торги акциями ПАО начались на Мосбирже 17 февраля 2025 года. Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 29,5% - до 31,577 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 19% - до 340,089 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250326/rusagro-2007489117.html

https://ria.ru/20250327/rusagro-2007684793.html

https://ria.ru/20250327/rusagro-2007661397.html

россия

москва

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, израиль, вадим мошкович, русагро , евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), происшествия