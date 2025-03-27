Основатель "Русагро" Мошкович находится под санкциями 32 стран
Основатель "Русагро" Мошкович уже три года находится под санкциями 32 стран
Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Основатель агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович находится под персональными санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии с 2022 года, подсчитал корреспондент РИА Новости.
В среду стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ).
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Мещанский суд Москвы в четверг арестовал Мошковича до 25 мая. На аресте настаивал следователь. В ходе заседания он заявил, что не видит возможности для избрания более мягкой меры пресечения, поскольку у Мошковича есть паспорт Израиля, его дети проживают за границей, а сам он имеет самолет и может в любой момент улететь к родственникам. Мошкович просил избрать ему более мягкую меру пресечения. Он заявил, что самолета у него нет, он находится под санкциями и не сможет покинуть Россию.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) также указывает на своем сайте, что у Мошковича есть гражданство Кипра.
Евросоюз ввел персональные санкции против Мошковича 9 марта 2022 года, Великобритания ввела ограничения 15 марта 2022 года, Швейцария - 16 марта, Канада - 5 апреля, Австралия - 6 апреля, Новая Зеландия - 12 октября. На сайте официального журнала ЕС в числе причин введения санкций указано, что Мошкович "поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Сразу после введения персональных санкций ЕС Мошкович снизил долю в уставном капитале "Русагро" до 49% и покинул ее совет директоров.
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Включена в перечень экономически значимых организаций, вследствие чего в сентябре прошлого года суд по заявлению Минсельхоза России приостановил права кипрской Ros Agro PLC в ПАО "Группа "Русагро". Торги акциями ПАО начались на Мосбирже 17 февраля 2025 года.
Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 29,5% - до 31,577 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 19% - до 340,089 миллиарда рублей.