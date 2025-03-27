https://ria.ru/20250327/moshennichestvo-2007597676.html

В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с домовыми чатами

В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с домовыми чатами - РИА Новости, 27.03.2025

В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с домовыми чатами

Мошенники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов и предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, за подобными объявлениями скрываются... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:35:00+03:00

2025-03-27T04:35:00+03:00

2025-03-27T04:35:00+03:00

технологии

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мошенники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов и предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, за подобными объявлениями скрываются фишинговые ссылки, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Аферисты размещают в домовых или районных чатах сообщения с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику, мебель. Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие. Накануне встречи фальшивый "сосед" извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке", - говорится в материалах. Через подобные ссылки телефон пользователя заражается вредоносным ПО для похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250321/moshenniki-2006571225.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, происшествия