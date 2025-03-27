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В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с домовыми чатами - РИА Новости, 27.03.2025
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04:35 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/moshennichestvo-2007597676.html
В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с домовыми чатами
В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с домовыми чатами - РИА Новости, 27.03.2025
В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с домовыми чатами
Мошенники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов и предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, за подобными объявлениями скрываются... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:35:00+03:00
2025-03-27T04:35:00+03:00
технологии
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мошенники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов и предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, за подобными объявлениями скрываются фишинговые ссылки, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Аферисты размещают в домовых или районных чатах сообщения с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику, мебель. Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие. Накануне встречи фальшивый "сосед" извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке", - говорится в материалах. Через подобные ссылки телефон пользователя заражается вредоносным ПО для похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам, уточнили в ведомстве.
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технологии, происшествия
Технологии, Происшествия
В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с домовыми чатами

МВД: мошенники размещают фейковые объявления в домовых чатах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мошенники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов и предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, за подобными объявлениями скрываются фишинговые ссылки, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Аферисты размещают в домовых или районных чатах сообщения с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику, мебель. Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие. Накануне встречи фальшивый "сосед" извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке", - говорится в материалах.
Через подобные ссылки телефон пользователя заражается вредоносным ПО для похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам, уточнили в ведомстве.
Считка QR-кода - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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