https://ria.ru/20250327/mosbirzha-2007647134.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов - РИА Новости, 27.03.2025

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов

Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 3100 пунктов, впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 3100 пунктов, впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 12.03 мск падает на 1,47%, до 3099,96 пункта.Ниже отметки в 3100 пунктов он оказался впервые с 12 февраля.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская биржа, экономика, россия