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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов - РИА Новости, 27.03.2025
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12:05 27.03.2025 (обновлено: 12:07 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/mosbirzha-2007647134.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов - РИА Новости, 27.03.2025
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов
Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 3100 пунктов, впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.03.2025
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экономика
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 3100 пунктов, впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 12.03 мск падает на 1,47%, до 3099,96 пункта.Ниже отметки в 3100 пунктов он оказался впервые с 12 февраля.
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московская биржа, экономика, россия
Московская биржа, Экономика, Россия
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 12 февраля

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
Биржевые котировки - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 3100 пунктов, впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.03 мск падает на 1,47%, до 3099,96 пункта.
Ниже отметки в 3100 пунктов он оказался впервые с 12 февраля.
Монеты - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля
02:15
 
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