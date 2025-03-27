https://ria.ru/20250327/mosbirzha-2007647134.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов - РИА Новости, 27.03.2025
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов
Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 3100 пунктов, впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:05:00+03:00
2025-03-27T12:05:00+03:00
2025-03-27T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 3100 пунктов, впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 12.03 мск падает на 1,47%, до 3099,96 пункта.Ниже отметки в 3100 пунктов он оказался впервые с 12 февраля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика, россия
Московская биржа, Экономика, Россия
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 12 февраля