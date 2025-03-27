Рейтинг@Mail.ru
Лидеру молдавской оппозиции запретили покидать страну - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/moldaviya-2007800397.html
Лидеру молдавской оппозиции запретили покидать страну
Лидеру молдавской оппозиции запретили покидать страну - РИА Новости, 27.03.2025
Лидеру молдавской оппозиции запретили покидать страну
Лидер входящей в оппозиционный в Молдавии блок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что Антикоррупционный центр незаконно запретил ей покидать РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:51:00+03:00
2025-03-27T20:51:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897772513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa1e5a95a2822bed2dda54abf90d81ed.jpg
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Лидер входящей в оппозиционный в Молдавии блок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что Антикоррупционный центр незаконно запретил ей покидать республику. Ранее в четверг из страны не выпустили Алексея Лунгу - лидера партии "Шанс", которая также входит в блок "Победа". "Национальный Антикоррупционный центр незаконно запретил мне выезжать за границу - и это при том, что я никогда не была осуждена! Это очевидное нарушение моих конституционных прав: свободы передвижения и презумпции невиновности, - написала Параска в своем Telegram-канале. По ее словам, подобные действия власти - классический пример того, как режим пытается запугать и задавить тех, кто не боится открыто говорить правду и критиковать "провальную социальную и экономическую политику" президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность". "Я призываю гражданское общество не молчать о произволе властей: сегодня они ограничивают в правах политиков, а уже завтра в запретные списки попадут и другие критики ПДС - журналисты, блогеры, гражданские активисты и даже (те), кто позволил себе критический пост в социальных сетях. Я не позволю безнаказанно играться с моими правами и продолжу добиваться справедливости", - подчеркнула Параска. Во вторник в аэропорту Кишинева сотрудники НАЦ задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Позднее состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250326/moldavija-2007465165.html
https://ria.ru/20250327/lungu-2007646858.html
https://ria.ru/20250323/kontrol-2006797486.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897772513_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2e5e75b1477b874a74e9b3dc442e6413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Возрождение
Лидеру молдавской оппозиции запретили покидать страну

Оппозиционер Параска заявила, что Молдавия незаконно запретил ей покидать страну

© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/TelegramЛидер партии "Возрождение" Наталья Параска
Лидер партии Возрождение Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/Telegram
Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Лидер входящей в оппозиционный в Молдавии блок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что Антикоррупционный центр незаконно запретил ей покидать республику.
Ранее в четверг из страны не выпустили Алексея Лунгу - лидера партии "Шанс", которая также входит в блок "Победа".
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Молдавии назвали задержание главы Гагаузии злоупотреблением режима Санду
26 марта, 15:16
«
"Национальный Антикоррупционный центр незаконно запретил мне выезжать за границу - и это при том, что я никогда не была осуждена! Это очевидное нарушение моих конституционных прав: свободы передвижения и презумпции невиновности, - написала Параска в своем Telegram-канале.
По ее словам, подобные действия власти - классический пример того, как режим пытается запугать и задавить тех, кто не боится открыто говорить правду и критиковать "провальную социальную и экономическую политику" президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность".
"Я призываю гражданское общество не молчать о произволе властей: сегодня они ограничивают в правах политиков, а уже завтра в запретные списки попадут и другие критики ПДС - журналисты, блогеры, гражданские активисты и даже (те), кто позволил себе критический пост в социальных сетях. Я не позволю безнаказанно играться с моими правами и продолжу добиваться справедливости", - подчеркнула Параска.
Во вторник в аэропорту Кишинева сотрудники НАЦ задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Лидер молдавской партии "Шанс" не смог вылететь из Кишинева
Вчера, 12:04
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Позднее состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Таубер рассказала о желании спецслужбами Молдавии тотального контроля
23 марта, 16:36
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала