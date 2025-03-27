https://ria.ru/20250327/moldaviya-2007800397.html

Лидеру молдавской оппозиции запретили покидать страну

Лидеру молдавской оппозиции запретили покидать страну - РИА Новости, 27.03.2025

Лидеру молдавской оппозиции запретили покидать страну

Лидер входящей в оппозиционный в Молдавии блок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что Антикоррупционный центр незаконно запретил ей покидать РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:51:00+03:00

2025-03-27T20:51:00+03:00

2025-03-27T20:51:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

возрождение

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Лидер входящей в оппозиционный в Молдавии блок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что Антикоррупционный центр незаконно запретил ей покидать республику. Ранее в четверг из страны не выпустили Алексея Лунгу - лидера партии "Шанс", которая также входит в блок "Победа". "Национальный Антикоррупционный центр незаконно запретил мне выезжать за границу - и это при том, что я никогда не была осуждена! Это очевидное нарушение моих конституционных прав: свободы передвижения и презумпции невиновности, - написала Параска в своем Telegram-канале. По ее словам, подобные действия власти - классический пример того, как режим пытается запугать и задавить тех, кто не боится открыто говорить правду и критиковать "провальную социальную и экономическую политику" президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность". "Я призываю гражданское общество не молчать о произволе властей: сегодня они ограничивают в правах политиков, а уже завтра в запретные списки попадут и другие критики ПДС - журналисты, блогеры, гражданские активисты и даже (те), кто позволил себе критический пост в социальных сетях. Я не позволю безнаказанно играться с моими правами и продолжу добиваться справедливости", - подчеркнула Параска. Во вторник в аэропорту Кишинева сотрудники НАЦ задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Позднее состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250326/moldavija-2007465165.html

https://ria.ru/20250327/lungu-2007646858.html

https://ria.ru/20250323/kontrol-2006797486.html

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кишинев

гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, возрождение