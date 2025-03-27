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Глава Мордовии рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 27.03.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
15:12 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/modernizatsiya-2007704788.html
Глава Мордовии рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры
Глава Мордовии рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 27.03.2025
Глава Мордовии рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры
Глава Мордовии Артем Здунов рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину о модернизации коммунальной инфраструктуры республики, сообщает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:12:00+03:00
2025-03-27T15:12:00+03:00
республика мордовия
жкх
россия
москва
пролетарский район
артем здунов
ирек файзуллин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину о модернизации коммунальной инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба главы региона. На рабочей встрече Здунова и Файзуллина в Москве обсуждались мероприятия, запланированные в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе вошедшие в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни". "В 2025 году в Мордовии в рамках региональной программы реализуется три мероприятия по модернизации 1,6 километра сетей водоотведения и 2,2 километра сетей водоснабжения. Кроме того, большой объем работ заложен в федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - это реконструкция водозаборов и водоводов, коммунальных сетей. В том числе ускорение сроков капремонта водовода в Пролетарском районе Саранска. Ремонт объекта позволит обеспечить больше 75 тысяч жителей чистой водой", - говорится в сообщении. Было отмечено, что системная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры в республике позволила сократить количество аварий в 2024 году на 2,9% в сравнении с предыдущим периодом. "В Мордовии также активно ведется капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу. В общей сложности положительные изменения коснутся почти 435 тысяч человек, проживающих в 4037 МКД", - подчеркивается в сообщении.
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жкх, россия, москва, пролетарский район, артем здунов, ирек файзуллин
Республика Мордовия, ЖКХ, Россия, Москва, Пролетарский район, Артем Здунов, Ирек Файзуллин
Глава Мордовии рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры

Здунов рассказал Файзуллину о модернизации коммунальной инфраструктуры Мордовии

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину о модернизации коммунальной инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба главы региона.
На рабочей встрече Здунова и Файзуллина в Москве обсуждались мероприятия, запланированные в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе вошедшие в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни".
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"В 2025 году в Мордовии в рамках региональной программы реализуется три мероприятия по модернизации 1,6 километра сетей водоотведения и 2,2 километра сетей водоснабжения. Кроме того, большой объем работ заложен в федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - это реконструкция водозаборов и водоводов, коммунальных сетей. В том числе ускорение сроков капремонта водовода в Пролетарском районе Саранска. Ремонт объекта позволит обеспечить больше 75 тысяч жителей чистой водой", - говорится в сообщении.
Было отмечено, что системная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры в республике позволила сократить количество аварий в 2024 году на 2,9% в сравнении с предыдущим периодом.
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"В Мордовии также активно ведется капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу. В общей сложности положительные изменения коснутся почти 435 тысяч человек, проживающих в 4037 МКД", - подчеркивается в сообщении.
 
Республика МордовияЖКХРоссияМоскваПролетарский районАртем ЗдуновИрек Файзуллин
 
 
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