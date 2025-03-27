Глава Мордовии рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры
Здунов рассказал Файзуллину о модернизации коммунальной инфраструктуры Мордовии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину о модернизации коммунальной инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба главы региона.
На рабочей встрече Здунова и Файзуллина в Москве обсуждались мероприятия, запланированные в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе вошедшие в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни".
"В 2025 году в Мордовии в рамках региональной программы реализуется три мероприятия по модернизации 1,6 километра сетей водоотведения и 2,2 километра сетей водоснабжения. Кроме того, большой объем работ заложен в федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - это реконструкция водозаборов и водоводов, коммунальных сетей. В том числе ускорение сроков капремонта водовода в Пролетарском районе Саранска. Ремонт объекта позволит обеспечить больше 75 тысяч жителей чистой водой", - говорится в сообщении.
Было отмечено, что системная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры в республике позволила сократить количество аварий в 2024 году на 2,9% в сравнении с предыдущим периодом.
"В Мордовии также активно ведется капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу. В общей сложности положительные изменения коснутся почти 435 тысяч человек, проживающих в 4037 МКД", - подчеркивается в сообщении.