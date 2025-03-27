https://ria.ru/20250327/modernizatsiya-2007704788.html

Глава Мордовии рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры

Глава Мордовии рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 27.03.2025

Глава Мордовии рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры

Глава Мордовии Артем Здунов рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину о модернизации коммунальной инфраструктуры республики, сообщает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:12:00+03:00

2025-03-27T15:12:00+03:00

2025-03-27T15:12:00+03:00

республика мордовия

жкх

россия

москва

пролетарский район

артем здунов

ирек файзуллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину о модернизации коммунальной инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба главы региона. На рабочей встрече Здунова и Файзуллина в Москве обсуждались мероприятия, запланированные в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе вошедшие в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни". "В 2025 году в Мордовии в рамках региональной программы реализуется три мероприятия по модернизации 1,6 километра сетей водоотведения и 2,2 километра сетей водоснабжения. Кроме того, большой объем работ заложен в федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - это реконструкция водозаборов и водоводов, коммунальных сетей. В том числе ускорение сроков капремонта водовода в Пролетарском районе Саранска. Ремонт объекта позволит обеспечить больше 75 тысяч жителей чистой водой", - говорится в сообщении. Было отмечено, что системная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры в республике позволила сократить количество аварий в 2024 году на 2,9% в сравнении с предыдущим периодом. "В Мордовии также активно ведется капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу. В общей сложности положительные изменения коснутся почти 435 тысяч человек, проживающих в 4037 МКД", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250218/mordovija-2000009018.html

https://ria.ru/20250304/apk-2003067997.html

россия

москва

пролетарский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, россия, москва, пролетарский район, артем здунов, ирек файзуллин