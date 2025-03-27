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ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.03.2025
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14:27 27.03.2025 (обновлено: 15:35 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/minoborony-2007687275.html
ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны
ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.03.2025
ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны
Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:27:00+03:00
2025-03-27T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
киев
климовский район
брянскэнерго
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны.&quot;Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре&quot;, — говорится в материале.Отмечается, что накануне около 17:00 мск в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект "Брянскэнерго". В результате произошло отключение высоковольтной линии десять киловольт. В Климовском районе люди остались без электричества. Кроме того, сегодня утром в регионе вывели из строя комплектную трансформаторную подстанцию в результате прицельного артиллерийского обстрела. "Также около 17:00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — добавили в ведомстве. Атаки ВСУ на объекты энергетикиДевятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.Утром в субботу, 22 марта, противник нанес два удара БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, пострадало ее технологическое оборудование.Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку ВСУ с применением четырех беспилотников на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.В ночь на понедельник, 24 марта, украинский беспилотник пытался ударить по НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны перехватили аппарат, его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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брянская область, вооруженные силы украины, киев, климовский район, брянскэнерго, россия, владимир путин, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Климовский район, Брянскэнерго, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США
ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны

Минобороны: ВСУ наносят удары по объектам энергетики вопреки заявлениям Киева

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны.

Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который в том числе вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.

«

"Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", — говорится в материале.

Отмечается, что накануне около 17:00 мск в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект "Брянскэнерго". В результате произошло отключение высоковольтной линии десять киловольт. В Климовском районе люди остались без электричества.
Кроме того, сегодня утром в регионе вывели из строя комплектную трансформаторную подстанцию в результате прицельного артиллерийского обстрела.
"Также около 17:00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — добавили в ведомстве.
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Атаки ВСУ на объекты энергетики

Девятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.
Утром в субботу, 22 марта, противник нанес два удара БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, пострадало ее технологическое оборудование.
Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку ВСУ с применением четырех беспилотников на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.
В ночь на понедельник, 24 марта, украинский беспилотник пытался ударить по НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны перехватили аппарат, его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныКиевКлимовский районБрянскэнергоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСША
 
 
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