https://ria.ru/20250327/minoborony-2007687275.html

ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны

ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.03.2025

ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны

Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:27:00+03:00

2025-03-27T14:27:00+03:00

2025-03-27T15:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

киев

климовский район

брянскэнерго

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны."Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", — говорится в материале.Отмечается, что накануне около 17:00 мск в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект "Брянскэнерго". В результате произошло отключение высоковольтной линии десять киловольт. В Климовском районе люди остались без электричества. Кроме того, сегодня утром в регионе вывели из строя комплектную трансформаторную подстанцию в результате прицельного артиллерийского обстрела. "Также около 17:00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — добавили в ведомстве. Атаки ВСУ на объекты энергетикиДевятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.Утром в субботу, 22 марта, противник нанес два удара БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, пострадало ее технологическое оборудование.Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку ВСУ с применением четырех беспилотников на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.В ночь на понедельник, 24 марта, украинский беспилотник пытался ударить по НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны перехватили аппарат, его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007550503.html

брянская область

киев

климовский район

россия

сша

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брянская область, вооруженные силы украины, киев, климовский район, брянскэнерго, россия, владимир путин, дмитрий песков, сша