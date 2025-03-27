ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики, заявило Минобороны
Минобороны: ВСУ наносят удары по объектам энергетики вопреки заявлениям Киева
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который в том числе вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
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"Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", — говорится в материале.
Отмечается, что накануне около 17:00 мск в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект "Брянскэнерго". В результате произошло отключение высоковольтной линии десять киловольт. В Климовском районе люди остались без электричества.
Кроме того, сегодня утром в регионе вывели из строя комплектную трансформаторную подстанцию в результате прицельного артиллерийского обстрела.
"Также около 17:00 российскими средствами ПВО над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — добавили в ведомстве.
Атаки ВСУ на объекты энергетики
Девятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.
Утром в субботу, 22 марта, противник нанес два удара БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, пострадало ее технологическое оборудование.
Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку ВСУ с применением четырех беспилотников на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.
В ночь на понедельник, 24 марта, украинский беспилотник пытался ударить по НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны перехватили аппарат, его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.