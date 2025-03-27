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В мобильном приложении Минобороны Украины произошел сбой - РИА Новости, 27.03.2025
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10:47 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/minoborony-2007631027.html
В мобильном приложении Минобороны Украины произошел сбой
В мобильном приложении Минобороны Украины произошел сбой - РИА Новости, 27.03.2025
В мобильном приложении Минобороны Украины произошел сбой
Технический сбой произошел в мобильном приложении минобороны Украины "Резерв+", предназначенного для обновления военно-учетных данных граждан, сообщает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:47:00+03:00
2025-03-27T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Технический сбой произошел в мобильном приложении минобороны Украины "Резерв+", предназначенного для обновления военно-учетных данных граждан, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В "Резерв+" сбой. При попытке входа выбивает надпись: "У нас техническая проблема. Попробуйте еще раз", - говорится в сообщении, опубликованном издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996825756.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
В мобильном приложении Минобороны Украины произошел сбой

В мобильном приложении Минобороны Украины "Резерв+" произошел сбой

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Технический сбой произошел в мобильном приложении минобороны Украины "Резерв+", предназначенного для обновления военно-учетных данных граждан, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В "Резерв+" сбой. При попытке входа выбивает надпись: "У нас техническая проблема. Попробуйте еще раз", - говорится в сообщении, опубликованном издания.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Сотрудники правоохранительных органов МВД Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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