https://ria.ru/20250327/medvedev-2007741853.html

В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере

В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере - РИА Новости, 27.03.2025

В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году в сфере исполнения миграционного законодательства было выявлено почти 30 тысяч нарушений. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:23:00+03:00

2025-03-27T17:23:00+03:00

2025-03-27T17:29:00+03:00

россия

дмитрий медведев

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году в сфере исполнения миграционного законодательства было выявлено почти 30 тысяч нарушений."По данным прокурорских проверок, в 2024 году почти 30 тысяч нарушений выявлено в сфере исполнения миграционного законодательства ", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, видео опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, происшествия