https://ria.ru/20250327/medvedev-2007741853.html
В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере
В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере - РИА Новости, 27.03.2025
В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году в сфере исполнения миграционного законодательства было выявлено почти 30 тысяч нарушений. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:23:00+03:00
2025-03-27T17:23:00+03:00
2025-03-27T17:29:00+03:00
россия
дмитрий медведев
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году в сфере исполнения миграционного законодательства было выявлено почти 30 тысяч нарушений."По данным прокурорских проверок, в 2024 году почти 30 тысяч нарушений выявлено в сфере исполнения миграционного законодательства ", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, видео опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, происшествия
Россия, Дмитрий Медведев, Происшествия
В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере
Медведев: в России в 2024 году выявили 30 тысяч нарушений в миграционной сфере