Рейтинг@Mail.ru
В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 27.03.2025 (обновлено: 17:29 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/medvedev-2007741853.html
В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере
В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере - РИА Новости, 27.03.2025
В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году в сфере исполнения миграционного законодательства было выявлено почти 30 тысяч нарушений. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:23:00+03:00
2025-03-27T17:29:00+03:00
россия
дмитрий медведев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004558093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aaa2384c72fe18c0c96026d4c6e6a9de.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году в сфере исполнения миграционного законодательства было выявлено почти 30 тысяч нарушений."По данным прокурорских проверок, в 2024 году почти 30 тысяч нарушений выявлено в сфере исполнения миграционного законодательства ", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, видео опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004558093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1cc3668ea24e9d4ff84e6af5a52aaf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, происшествия
Россия, Дмитрий Медведев, Происшествия
В России в 2024 году выявили почти 30 тысяч нарушений в миграционной сфере

Медведев: в России в 2024 году выявили 30 тысяч нарушений в миграционной сфере

© РИА НовостиРоссийский паспорт в руке девушки
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Российский паспорт в руке девушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году в сфере исполнения миграционного законодательства было выявлено почти 30 тысяч нарушений.
"По данным прокурорских проверок, в 2024 году почти 30 тысяч нарушений выявлено в сфере исполнения миграционного законодательства ", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, видео опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин анонсировал введение цифрового профиля мигранта
26 марта, 14:43
 
РоссияДмитрий МедведевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала