https://ria.ru/20250327/makron-2007640426.html

Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения

Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения - РИА Новости, 27.03.2025

Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения

Миротворцы, которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать военный ответ при нападении, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:35:00+03:00

2025-03-27T11:35:00+03:00

2025-03-27T11:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

владимир зеленский

франция

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ПАРИЖ, 26 мар — РИА Новости. Миротворцы, которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать военный ответ при нападении, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х."Если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят", — сказал он. При этом Макрон утверждает, что целью западных военных не будет конфликт с российской армией, и их разместят вдали от линии фронта."Я не знаю, почему мы задаем себе такой вопрос в отношении Украины. Мы никогда не задавались им раньше, когда дислоцировались в других местах в рамках ясной миссии. Так что мы там не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир", — добавил французский лидер.Сегодня AP сообщила, что европейские военные рассматривают разные варианты развертывания войск на Украине, в том числе вдоль реки Днепр, на западе страны или и вовсе в соседних государствах.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, при появлении европейского контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250324/plany-2006908822.html

https://ria.ru/20250326/kiev-2007559094.html

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украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, россия