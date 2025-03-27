https://ria.ru/20250327/lungu-2007646858.html

Лидер молдавской партии "Шанс" не смог вылететь из Кишинева

Лидер молдавской партии "Шанс" не смог вылететь из Кишинева - РИА Новости, 27.03.2025

Лидер молдавской партии "Шанс" не смог вылететь из Кишинева

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс", входящей в политблок "Победа", Алексей Лунгу сообщил в своем блоге, что не смог вылететь из Кишинева, в аэропорту... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:04:00+03:00

2025-03-27T12:04:00+03:00

2025-03-27T12:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс", входящей в политблок "Победа", Алексей Лунгу сообщил в своем блоге, что не смог вылететь из Кишинева, в аэропорту ему вручили повестку в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ)."У меня в аэропорту дважды проверили документы. Потом подошел сотрудник НАЦ, одетый в гражданскую одежду, и вручил повестку. Он сказал, что мне предстоит представить объяснения," – отметил Лунгу.Политик подчеркнул, что на данный момент он не является фигурантом уголовного дела и не получал никаких официальных уведомлений от суда или прокуратуры."Это очередное доказательство произвола, которым занимается нынешняя администрация. Они (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) чувствуют, что теряют контроль, и пытаются удержаться у власти любой ценой", - сообщил ЛунгуВо вторник в аэропорту Кишинева сотрудники НАЦ задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250326/politik-2007574938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, молдавия