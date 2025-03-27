https://ria.ru/20250327/lipetsk-2007658088.html
Школу креативных индустрий откроют в Липецке в рамках нацпроекта
Школу креативных индустрий откроют в Липецке в рамках нацпроекта - РИА Новости, 27.03.2025
Школу креативных индустрий откроют в Липецке в рамках нацпроекта
В рамках нацпроекта "Семья" в одной из крупнейших школ региона, которая достраивается в Елецком микрорайоне города Липецка, откроется образовательная площадка... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:52:00+03:00
2025-03-27T12:52:00+03:00
2025-03-27T12:52:00+03:00
липецкая область
липецк
игорь артамонов
дети
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В рамках нацпроекта "Семья" в одной из крупнейших школ региона, которая достраивается в Елецком микрорайоне города Липецка, откроется образовательная площадка для творческих детей – Школа креативных индустрий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, она станет уже второй в областном центре. Здесь дети смогут осваивать цифровые технологии, дизайн, фото- и видеосъемку. Артамонов отметил, что раньше родители жаловались, что на дополнительные занятия приходится возить детей в другие районы. Теперь все будет под одной крышей – удобно и современно. "Это не просто школа, а целый образовательный кластер. Дети смогут получать знания и развивать творческие навыки. Кроме того, это будет уже вторая школа в Елецком микрорайоне – она значительно разгрузит существующее переполненное учебное заведение", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250325/lipetsk-2007241566.html
https://ria.ru/20250325/artamonov-2007176016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, дети
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Дети
Школу креативных индустрий откроют в Липецке в рамках нацпроекта
Школу креативных индустрий откроют в Липецке в рамках нацпроекта "Семья"
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В рамках нацпроекта "Семья" в одной из крупнейших школ региона, которая достраивается в Елецком микрорайоне города Липецка, откроется образовательная площадка для творческих детей – Школа креативных индустрий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, она станет уже второй в областном центре. Здесь дети смогут осваивать цифровые технологии, дизайн, фото- и видеосъемку.
Артамонов
отметил, что раньше родители жаловались, что на дополнительные занятия приходится возить детей в другие районы. Теперь все будет под одной крышей – удобно и современно.
"Это не просто школа, а целый образовательный кластер. Дети смогут получать знания и развивать творческие навыки. Кроме того, это будет уже вторая школа в Елецком микрорайоне – она значительно разгрузит существующее переполненное учебное заведение", – сказал Артамонов.