https://ria.ru/20250327/lavrov-2007615886.html

Россия признательна Индии за позицию по украинскому кризису, заявил Лавров

Россия признательна Индии за позицию по украинскому кризису, заявил Лавров - РИА Новости, 27.03.2025

Россия признательна Индии за позицию по украинскому кризису, заявил Лавров

Россия признательна Индии за сбалансированную позицию по украинскому кризису, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:23:00+03:00

2025-03-27T09:23:00+03:00

2025-03-27T09:50:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия признательна Индии за сбалансированную позицию по украинскому кризису, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы отдельно выразить признательность российской стороны за то, что Индия, лично премьер-министр (Нарендра - ред.) Моди неизменно занимают сбалансированную позицию в отношении украинского кризиса и выступают за его урегулирование при помощи диалога и устранения первопричин", - сказал он в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".Министр подчеркнул, что Россия полностью разделяет такой подход."Мы с самого начала кризиса говорим об открытости России к переговорам, которые должны привести к завершению конфликта и установлению прочного мира путем устранения его первопричин", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006600041.html

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россия, сергей лавров, индия, в мире