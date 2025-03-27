https://ria.ru/20250327/lavrov-2007615171.html
Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию
Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию - РИА Новости, 27.03.2025
Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:14:00+03:00
2025-03-27T09:14:00+03:00
2025-03-27T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Владимир Путин принял приглашение главы индийского правительства. Готовится визит главы российского государства в Республику Индию", - сказал Лавров в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".
https://ria.ru/20250327/lavrov-2007615886.html
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индия, сергей лавров, владимир путин, россия, в мире
Индия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, В мире
Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию
Глава МИД Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию