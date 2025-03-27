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В Крыму заявили о готовности доказать Западу законность референдума - РИА Новости, 27.03.2025
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07:02 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/krym-2007602675.html
В Крыму заявили о готовности доказать Западу законность референдума
В Крыму заявили о готовности доказать Западу законность референдума - РИА Новости, 27.03.2025
В Крыму заявили о готовности доказать Западу законность референдума
Крым готов в случае необходимости предоставить западным странам доказательства законности референдума о воссоединении полуострова с Россией, но оправдываться... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:02:00+03:00
2025-03-27T07:02:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Крым готов в случае необходимости предоставить западным странам доказательства законности референдума о воссоединении полуострова с Россией, но оправдываться крымчане за свой выбор точно не будут, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов заявлял агентству, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. "Нам не надо ничего для этого готовить. Все доказательства законности проведения референдума есть, и при необходимости могут быть предоставлены для изучения западным странам, которые упорно игнорируют право крымчан на самоопределение. Однако, что же касается нашего референдума, нашего статуса, нам важно, что их принимает Россия, неотъемлемой частью которой мы вновь являемся уже более 11 лет. Запад может это принимать или не принимать. Но мы перед ним оправдываться точно не будем", - сказал Константинов. По его словам, все, что было сделано в Крыму в 2014 году, изначально имело благородную цель. "Мы стремились сделать всё максимально законно и в соответствии с конституцией Крыма, конституцией Украины, полномочиями президента страны, Уставом ООН. И всё это соблюли. Еще раз подчеркну: госпереворот, свержение власти на Украине, уничтожение Украины как государственности привело к территориальной нестабильности в стране, при которой Крым выбрал свой путь. Донецк и Луганск, Запорожье и Херсон пошли нашим путём. И поскольку политическую систему Украины никто в порядок не привел, дальнейшее саморазрушение страны неизбежно продолжится", - сказал глава парламента Крыма.
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007581662.html
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россия, украина, владимир константинов, оон, в мире
Россия, Украина, Владимир Константинов, ООН, В мире
В Крыму заявили о готовности доказать Западу законность референдума

Константинов: Крым готов показать Западу доказательства законности референдума

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Крым готов в случае необходимости предоставить западным странам доказательства законности референдума о воссоединении полуострова с Россией, но оправдываться крымчане за свой выбор точно не будут, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов заявлял агентству, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма.
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"Нам не надо ничего для этого готовить. Все доказательства законности проведения референдума есть, и при необходимости могут быть предоставлены для изучения западным странам, которые упорно игнорируют право крымчан на самоопределение. Однако, что же касается нашего референдума, нашего статуса, нам важно, что их принимает Россия, неотъемлемой частью которой мы вновь являемся уже более 11 лет. Запад может это принимать или не принимать. Но мы перед ним оправдываться точно не будем", - сказал Константинов.
По его словам, все, что было сделано в Крыму в 2014 году, изначально имело благородную цель.
"Мы стремились сделать всё максимально законно и в соответствии с конституцией Крыма, конституцией Украины, полномочиями президента страны, Уставом ООН. И всё это соблюли. Еще раз подчеркну: госпереворот, свержение власти на Украине, уничтожение Украины как государственности привело к территориальной нестабильности в стране, при которой Крым выбрал свой путь. Донецк и Луганск, Запорожье и Херсон пошли нашим путём. И поскольку политическую систему Украины никто в порядок не привел, дальнейшее саморазрушение страны неизбежно продолжится", - сказал глава парламента Крыма.
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