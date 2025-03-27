https://ria.ru/20250327/krasnoyarsk-2007643852.html

Новый центр для молодежи построят к 400-летию Красноярска

Новый центр для молодежи построят к 400-летию Красноярска - РИА Новости, 27.03.2025

Новый центр для молодежи построят к 400-летию Красноярска

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект строительства нового центра для молодежи, который планируется построить на Предмостной площади Красноярска к... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:54:00+03:00

2025-03-27T11:54:00+03:00

2025-03-27T11:54:00+03:00

красноярск

красноярский край

россия

владимир путин

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал проект строительства нового центра для молодежи, который планируется построить на Предмостной площади Красноярска к 400-летнему юбилею города, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, проект обсуждался на заседании наблюдательного совета "Движения первых", которое прошло под председательством Путина в Москве, где губернатор Михаил Котюков представил итоги работы движения в регионе, планы по возведению новой инфраструктуры для активной и талантливой молодежи. "В Красноярском крае "Движение первых" активно расширяется, появляется все больше инициатив, мы понимаем, что существующие стены не всегда позволяют воплотить инициативы. С ребятами решили, что будем развивать современную инфраструктуру, где можно проводить и просветительские проекты, обмениваться опытом, открывать новое. Поэтому в Красноярске на берегу Енисея нашли место, где создадим новое пространство для детей и молодежи. Рабочее название, которое придумали с ребятами, – "Площадь первых", - цитирует Котюкова пресс-служба. По словам губернатора, планируется создать комплекс зданий, открыть центр научно-технического творчества и многофункциональную площадку для реализации идей молодых талантов. Губернатор выразил уверенность, что "комплекс станет настоящим штабом "Движения первых" в самом центре страны". Проектная документация нового комплекса уже разрабатывается. Сдать объект планируется к юбилею Красноярска в 2028 году. По данным пресс-службы, Владимир Путин поддержал инициативу строительства центра. "Надеюсь, что проект будет реализован и станет хорошим примером не только для Сибирского федерального округа, но и для всей страны", – приводятся в релизе слова главы государства. Отмечается, что Красноярский край входит в пятерку лучших в России по реализации молодежной политики. В регионе работают 1025 отделений "Движения первых", объединяющих 205 тысяч активных ребят со всего региона и 26 тысяч наставников. Дети реализуют собственные проекты в сфере добровольчества и волонтерства, туризма и городских сервисов, среди наиболее ярких событий – фестивали для популяризации семейных ценностей.

https://ria.ru/20250326/servis-2007466447.html

https://ria.ru/20250326/putin-2007565076.html

https://ria.ru/20241206/krasnoyarsk-1987816572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, красноярский край, россия, владимир путин, михаил котюков