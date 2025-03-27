В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников
Родные колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста
© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
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БОГОТА, 26 мар — РИА Новости. Родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, передает корреспондент РИА Новости.
Они требовали от правительства информацию о местонахождении своих близких.
"Мы протестуем мирно, матери и члены семей требуют информации и помощи от нашего МИД, но ни МИД, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте. Мы не знаем, живы ли наши родственники, мертвы или взяты в плен", — сказал РИА Новости Марлон Стевен Ганьян.
Последний раз он общался с уехавшим воевать на стороне Украины братом 10 ноября 2024 года. Тот сказал родственнику, что "начинается операция" и что он будет без связи какое-то время.
"С тех пор мы ничего о нем не знаем. В консульстве в Варшаве отвечают только, что он пропал без вести, не раскрывая подробностей", — пояснил он.
Ганьян рассказал, что говорил с другими семьями, оказавшимися в подобной ситуации. По его словам, помощь со стороны правительства Колумбии оказалась минимальной: некоторые из них получили прах, но у большинства семей нет документов, подтверждающих смерть их родственников.
По данным газеты El País de Cali, с февраля 2022 года на Украине погибли по меньшей мере 64 гражданина Колумбии, 57 тел вернули на родину, одно было захоронено на Украине и шесть тел находятся в процессе возвращения. Кроме того, 122 колумбийца числятся пропавшими без вести.
МИД Колумбии в своем блоге в соцсети X в ответ на требования протестующих выразил готовность выслушать группу представителей манифестантов, которые "ищут информацию о своих родных, воюющих на Украине".
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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