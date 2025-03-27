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В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников - РИА Новости, 27.03.2025
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02:13 27.03.2025 (обновлено: 02:32 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kolumbiya-2007591426.html
В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников
В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников - РИА Новости, 27.03.2025
В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников
Родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:13:00+03:00
2025-03-27T02:32:00+03:00
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БОГОТА, 26 мар — РИА Новости. Родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, передает корреспондент РИА Новости. Они требовали от правительства информацию о местонахождении своих близких. "Мы протестуем мирно, матери и члены семей требуют информации и помощи от нашего МИД, но ни МИД, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте. Мы не знаем, живы ли наши родственники, мертвы или взяты в плен", — сказал РИА Новости Марлон Стевен Ганьян. Последний раз он общался с уехавшим воевать на стороне Украины братом 10 ноября 2024 года. Тот сказал родственнику, что "начинается операция" и что он будет без связи какое-то время. "С тех пор мы ничего о нем не знаем. В консульстве в Варшаве отвечают только, что он пропал без вести, не раскрывая подробностей", — пояснил он. Ганьян рассказал, что говорил с другими семьями, оказавшимися в подобной ситуации. По его словам, помощь со стороны правительства Колумбии оказалась минимальной: некоторые из них получили прах, но у большинства семей нет документов, подтверждающих смерть их родственников."Они лишь просят нас подать жалобы в консульства других стран, таких как Перу или Эквадор, но без четких ответов", — пожаловался он. По данным газеты El País de Cali, с февраля 2022 года на Украине погибли по меньшей мере 64 гражданина Колумбии, 57 тел вернули на родину, одно было захоронено на Украине и шесть тел находятся в процессе возвращения. Кроме того, 122 колумбийца числятся пропавшими без вести. МИД Колумбии в своем блоге в соцсети X в ответ на требования протестующих выразил готовность выслушать группу представителей манифестантов, которые "ищут информацию о своих родных, воюющих на Украине". Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250106/naemnik-1992628515.html
https://ria.ru/20250317/mid-2005438696.html
https://ria.ru/20250306/zelenskij-2003395501.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, колумбия, россия, мария захарова, сергей лавров
В мире, Украина, Колумбия, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров
В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников

Родные колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
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БОГОТА, 26 мар — РИА Новости. Родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, передает корреспондент РИА Новости.
Они требовали от правительства информацию о местонахождении своих близких.
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"Мы протестуем мирно, матери и члены семей требуют информации и помощи от нашего МИД, но ни МИД, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте. Мы не знаем, живы ли наши родственники, мертвы или взяты в плен", — сказал РИА Новости Марлон Стевен Ганьян.
Последний раз он общался с уехавшим воевать на стороне Украины братом 10 ноября 2024 года. Тот сказал родственнику, что "начинается операция" и что он будет без связи какое-то время.
"С тех пор мы ничего о нем не знаем. В консульстве в Варшаве отвечают только, что он пропал без вести, не раскрывая подробностей", — пояснил он.
Ганьян рассказал, что говорил с другими семьями, оказавшимися в подобной ситуации. По его словам, помощь со стороны правительства Колумбии оказалась минимальной: некоторые из них получили прах, но у большинства семей нет документов, подтверждающих смерть их родственников.
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"Они лишь просят нас подать жалобы в консульства других стран, таких как Перу или Эквадор, но без четких ответов", — пожаловался он.
По данным газеты El País de Cali, с февраля 2022 года на Украине погибли по меньшей мере 64 гражданина Колумбии, 57 тел вернули на родину, одно было захоронено на Украине и шесть тел находятся в процессе возвращения. Кроме того, 122 колумбийца числятся пропавшими без вести.
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МИД Колумбии в своем блоге в соцсети X в ответ на требования протестующих выразил готовность выслушать группу представителей манифестантов, которые "ищут информацию о своих родных, воюющих на Украине".
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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