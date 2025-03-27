Посол России оценил перспективы переговоров с КНДР по денуклеаризации
Посол Мацегора: нет признаков того, что КНДР согласится на денуклеаризацию
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Сегодня нет никаких признаков того, что КНДР согласится вступить в переговоры по теме денуклеаризации, с другой стороны, диалог о снижении напряженности на Корейском полуострове необходимо начинать, но на фоне провокационных действий США и их союзников в регионе перспективы его запуска становятся все более туманны, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора.
"Я не слышал, чтобы президент США артикулированно озвучивал какие-то практические предложения относительно возобновления контактов, тем более на личном уровне, с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Уверен, что никаких, подчеркиваю, абсолютно никаких перспектив переговоров с КНДР по теме денуклеаризации, в какой бы "упаковке" она ни преподносилась, нет и больше не будет. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 сентября 2024 года, отвечая на вопрос вашего корреспондента в Нью-Йорке, денуклеаризация в отношении КНДР полностью утратила свою актуальность. Точка", - сказал посол.
"Переговоры по урегулированию ситуации, снижению напряженности на Корейском полуострове не только возможны, но и весьма желательны. Другое дело, что в нынешней ситуации, когда США со своими союзниками день ото дня наращивают военно-политическое давление на Народную республику, все ближе подводя ситуацию к реальному конфликту, перспективы возобновления диалога становятся все более неопределенными", - добавил высокопоставленный дипломат.
Отвечая на вопрос о том, готова ли будет Россия оказать посреднические усилия в налаживании диалога между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, если поступит такая просьба, посол выразил уверенность в том, что "руководство КНДР не нуждается в посредничестве кого бы то ни было".
"Существует несколько прямых каналов общения между корейцами и американцами, и, если здесь будет принято решение по поводу возобновления диалога, один из этих каналов будет реактивирован, и соответствующее послание доставлено адресату", - отметил он.
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