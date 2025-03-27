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Посол России оценил перспективы переговоров с КНДР по денуклеаризации - РИА Новости, 27.03.2025
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08:47 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/kndr-2007610448.html
Посол России оценил перспективы переговоров с КНДР по денуклеаризации
Посол России оценил перспективы переговоров с КНДР по денуклеаризации - РИА Новости, 27.03.2025
Посол России оценил перспективы переговоров с КНДР по денуклеаризации
Сегодня нет никаких признаков того, что КНДР согласится вступить в переговоры по теме денуклеаризации, с другой стороны, диалог о снижении напряженности на... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T08:47:00+03:00
2025-03-27T08:47:00+03:00
в мире
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ким чен ын
александр мацегора
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Сегодня нет никаких признаков того, что КНДР согласится вступить в переговоры по теме денуклеаризации, с другой стороны, диалог о снижении напряженности на Корейском полуострове необходимо начинать, но на фоне провокационных действий США и их союзников в регионе перспективы его запуска становятся все более туманны, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора. "Я не слышал, чтобы президент США артикулированно озвучивал какие-то практические предложения относительно возобновления контактов, тем более на личном уровне, с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Уверен, что никаких, подчеркиваю, абсолютно никаких перспектив переговоров с КНДР по теме денуклеаризации, в какой бы "упаковке" она ни преподносилась, нет и больше не будет. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 сентября 2024 года, отвечая на вопрос вашего корреспондента в Нью-Йорке, денуклеаризация в отношении КНДР полностью утратила свою актуальность. Точка", - сказал посол. "Переговоры по урегулированию ситуации, снижению напряженности на Корейском полуострове не только возможны, но и весьма желательны. Другое дело, что в нынешней ситуации, когда США со своими союзниками день ото дня наращивают военно-политическое давление на Народную республику, все ближе подводя ситуацию к реальному конфликту, перспективы возобновления диалога становятся все более неопределенными", - добавил высокопоставленный дипломат. Отвечая на вопрос о том, готова ли будет Россия оказать посреднические усилия в налаживании диалога между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, если поступит такая просьба, посол выразил уверенность в том, что "руководство КНДР не нуждается в посредничестве кого бы то ни было". "Существует несколько прямых каналов общения между корейцами и американцами, и, если здесь будет принято решение по поводу возобновления диалога, один из этих каналов будет реактивирован, и соответствующее послание доставлено адресату", - отметил он.
https://ria.ru/20250325/ssha-2007272711.html
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в мире, цены на нефть, сша, россия, корейский полуостров, ким чен ын, александр мацегора, сергей лавров
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Корейский полуостров, Ким Чен Ын, Александр Мацегора, Сергей Лавров
Посол России оценил перспективы переговоров с КНДР по денуклеаризации

Посол Мацегора: нет признаков того, что КНДР согласится на денуклеаризацию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Сегодня нет никаких признаков того, что КНДР согласится вступить в переговоры по теме денуклеаризации, с другой стороны, диалог о снижении напряженности на Корейском полуострове необходимо начинать, но на фоне провокационных действий США и их союзников в регионе перспективы его запуска становятся все более туманны, заявил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора.
"Я не слышал, чтобы президент США артикулированно озвучивал какие-то практические предложения относительно возобновления контактов, тем более на личном уровне, с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Уверен, что никаких, подчеркиваю, абсолютно никаких перспектив переговоров с КНДР по теме денуклеаризации, в какой бы "упаковке" она ни преподносилась, нет и больше не будет. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 сентября 2024 года, отвечая на вопрос вашего корреспондента в Нью-Йорке, денуклеаризация в отношении КНДР полностью утратила свою актуальность. Точка", - сказал посол.
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"Переговоры по урегулированию ситуации, снижению напряженности на Корейском полуострове не только возможны, но и весьма желательны. Другое дело, что в нынешней ситуации, когда США со своими союзниками день ото дня наращивают военно-политическое давление на Народную республику, все ближе подводя ситуацию к реальному конфликту, перспективы возобновления диалога становятся все более неопределенными", - добавил высокопоставленный дипломат.
Отвечая на вопрос о том, готова ли будет Россия оказать посреднические усилия в налаживании диалога между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, если поступит такая просьба, посол выразил уверенность в том, что "руководство КНДР не нуждается в посредничестве кого бы то ни было".
"Существует несколько прямых каналов общения между корейцами и американцами, и, если здесь будет принято решение по поводу возобновления диалога, один из этих каналов будет реактивирован, и соответствующее послание доставлено адресату", - отметил он.
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В миреЦены на нефтьСШАРоссияКорейский полуостровКим Чен ЫнАлександр МацегораСергей Лавров
 
 
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