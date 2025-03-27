Хуситы заявили о новом обстреле Тель-Авива и авианосца США
Хуситы заявили о поражении аэропорта Бен-Гурион и атаке по авианосцу США
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами по аэропорту Бен-Гурион и военной цели в Тель-Авиве, а также помешало военным кораблям США продвинуться в южную часть Красного моря.
"Ракетные войска поразили аэропорт Бен-Гурион в районе оккупированного Яффо (Тель-Авива - ред.) баллистической ракетой модификации "Зу Эль-Фикар". Мы также обстреляли военную цель на юге оккупированного Яффо баллистической гиперзвуковой ракетой "Палестина-2", - уточнил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своём Telegram-канале.
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Кроме того, по его словам, йеменские вооруженные силы предприняли новую атаку на авианосец США Harry Truman в Красном море.
"Одним из результатов операций реагирования и противостояния в последние дни стал срыв попыток противника продвинуть свои военные корабли в сторону южной части Красного моря, а также пресечение всех попыток противника расширить свою агрессию против нашей страны посредством авианалетов и бомбардировок с моря", - добавил представитель хуситов.
С 15 марта США ежедневно наносят удары по провинциям Йемена, которые находятся под властью хуситов, после приказа президента США Дональда Трампа принять против них решительные меры, чтобы разблокировать морское судоходство, после угрозы хуситов возобновить операции против связанных с Израилем судов из-за блокады сектора Газа.