https://ria.ru/20250327/khurgada-2007776675.html
Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице
Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице - РИА Новости, 27.03.2025
Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице
Дети погибших при крушении батискафа в Египте супругов из Татарстана остаются в больнице, вопрос их состояния здоровья на контроле у властей республики,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:06:00+03:00
2025-03-27T19:06:00+03:00
2025-03-27T19:13:00+03:00
хургада
египет
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КАЗАНЬ, 27 мар - РИА Новости. Дети погибших при крушении батискафа в Египте супругов из Татарстана остаются в больнице, вопрос их состояния здоровья на контроле у властей республики, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. В соцсетях была опубликована информация, что среди отдыхавших были супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины с дочками. Родители погибли при крушении. В пресс-службе главы Татарстана подтвердили гибель супружеской пары из Уруссу. "Только что власти республики связались с туроператором, с госпиталем в Египте. Дети остаются в больнице. Вопрос их состояния здоровья также на контроле у властей республики", - говорится в сообщении. Согласно данным Уруссинской центральной районной больницы, Кристина Валиуллина работала участковым врачом-педиатром, ее супруг Равиль – анестезиологом-реаниматологом. Они оба закончили Ижевскую медицинскую академию.
https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html
хургада
египет
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа
Египетские власти опубликовали видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа
2025-03-27T19:06
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PT0M58S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хургада, египет, в мире, республика татарстан (татарстан)
Хургада, Египет, В мире, Республика Татарстан (Татарстан)
Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице
Дети погибших при ЧП в Хургаде супругов из Татарстана остаются в больнице