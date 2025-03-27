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Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице - РИА Новости, 27.03.2025
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19:06 27.03.2025 (обновлено: 19:13 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007776675.html
Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице
Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице - РИА Новости, 27.03.2025
Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице
Дети погибших при крушении батискафа в Египте супругов из Татарстана остаются в больнице, вопрос их состояния здоровья на контроле у властей республики,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:06:00+03:00
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хургада
египет
в мире
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 27 мар - РИА Новости. Дети погибших при крушении батискафа в Египте супругов из Татарстана остаются в больнице, вопрос их состояния здоровья на контроле у властей республики, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. В соцсетях была опубликована информация, что среди отдыхавших были супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины с дочками. Родители погибли при крушении. В пресс-службе главы Татарстана подтвердили гибель супружеской пары из Уруссу. "Только что власти республики связались с туроператором, с госпиталем в Египте. Дети остаются в больнице. Вопрос их состояния здоровья также на контроле у властей республики", - говорится в сообщении. Согласно данным Уруссинской центральной районной больницы, Кристина Валиуллина работала участковым врачом-педиатром, ее супруг Равиль – анестезиологом-реаниматологом. Они оба закончили Ижевскую медицинскую академию.
https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html
хургада
египет
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
Видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа
Египетские власти опубликовали видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хургада, египет, в мире, республика татарстан (татарстан)
Хургада, Египет, В мире, Республика Татарстан (Татарстан)
Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице

Дети погибших при ЧП в Хургаде супругов из Татарстана остаются в больнице

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КАЗАНЬ, 27 мар - РИА Новости. Дети погибших при крушении батискафа в Египте супругов из Татарстана остаются в больнице, вопрос их состояния здоровья на контроле у властей республики, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. В соцсетях была опубликована информация, что среди отдыхавших были супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины с дочками. Родители погибли при крушении.
В пресс-службе главы Татарстана подтвердили гибель супружеской пары из Уруссу.
«
"Только что власти республики связались с туроператором, с госпиталем в Египте. Дети остаются в больнице. Вопрос их состояния здоровья также на контроле у властей республики", - говорится в сообщении.
Согласно данным Уруссинской центральной районной больницы, Кристина Валиуллина работала участковым врачом-педиатром, ее супруг Равиль – анестезиологом-реаниматологом. Они оба закончили Ижевскую медицинскую академию.
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Вчера, 18:11
 
ХургадаЕгипетВ миреРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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