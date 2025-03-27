https://ria.ru/20250327/khurgada-2007776675.html

Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице

Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице - РИА Новости, 27.03.2025

Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице

Дети погибших при крушении батискафа в Египте супругов из Татарстана остаются в больнице, вопрос их состояния здоровья на контроле у властей республики,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:06:00+03:00

2025-03-27T19:06:00+03:00

2025-03-27T19:13:00+03:00

хургада

египет

в мире

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 27 мар - РИА Новости. Дети погибших при крушении батискафа в Египте супругов из Татарстана остаются в больнице, вопрос их состояния здоровья на контроле у властей республики, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. В соцсетях была опубликована информация, что среди отдыхавших были супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины с дочками. Родители погибли при крушении. В пресс-службе главы Татарстана подтвердили гибель супружеской пары из Уруссу. "Только что власти республики связались с туроператором, с госпиталем в Египте. Дети остаются в больнице. Вопрос их состояния здоровья также на контроле у властей республики", - говорится в сообщении. Согласно данным Уруссинской центральной районной больницы, Кристина Валиуллина работала участковым врачом-педиатром, ее супруг Равиль – анестезиологом-реаниматологом. Они оба закончили Ижевскую медицинскую академию.

https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html

хургада

египет

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа Египетские власти опубликовали видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа 2025-03-27T19:06 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хургада, египет, в мире, республика татарстан (татарстан)