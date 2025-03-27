https://ria.ru/20250327/khurgada-2007763056.html
Львова-Белова находится на связи с генконсульством России в Хургаде
Львова-Белова находится на связи с генконсульством России в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
Львова-Белова находится на связи с генконсульством России в Хургаде
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с дипломатами генконсульства России в связи с крушением... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:13:00+03:00
2025-03-27T18:13:00+03:00
2025-03-27T18:13:00+03:00
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крушение батискафа в хургаде
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с дипломатами генконсульства России в связи с крушением батискафа в Хургаде. "Страшная трагедия в Египте. Находимся на постоянной связи с дипломатами генконсульства России в Хургаде. По их данным, при крушении прогулочного батискафа погибли двое детей. От всего сердца соболезнуем близким", - написала она в своем Telegram-канале. Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.
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хургада, мария львова-белова, в мире, россия, египет, крушение батискафа в хургаде
Хургада, Мария Львова-Белова, В мире, Россия, Египет, Крушение батискафа в Хургаде
Львова-Белова находится на связи с генконсульством России в Хургаде
Львова-Белова находится на связи с генконсульством России в Хургаде после ЧП