https://ria.ru/20250327/khurgada-2007735600.html

Очевидец рассказал о состоянии пострадавших после ЧП с батискафом в Хургаде

Очевидец рассказал о состоянии пострадавших после ЧП с батискафом в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025

Очевидец рассказал о состоянии пострадавших после ЧП с батискафом в Хургаде

Туристов, пострадавших при крушении батискафа у побережья египетской Хургады, доставляли без сознания прямо на пляж, рассказала очевидец происшествия в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:53:00+03:00

2025-03-27T16:53:00+03:00

2025-03-27T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Туристов, пострадавших при крушении батискафа у побережья египетской Хургады, доставляли без сознания прямо на пляж, рассказала очевидец происшествия в разговоре с РИА Новости.Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены."Мы сегодня видели на пляже, как людей доставляют без сознания, и там было много детей. Это ужасно. Это очень страшно. Как я понимаю, наших постояльцев отеля там не было, просто вот этот батискаф "Синдбад", он отплывает от нашего отеля. Сюда, конечно, к нам доставляли людей на лодках. Это мы все видели со стороны, а больше информации нет никакой. И тоже мы по пляжу слышали о том, что столкнулся (батискаф) о риф", — сообщила собеседница агентства.По информации источника РИА Новости в службе скорой помощи Хургады, в местные больницы доставили 21 пострадавшего, среди них — 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и ещё один человек, чья личность пока не установлена. По данным источника, погибли шесть человек, включая пятерых россиян. Кроме того, у некоторых пострадавших диагностированы травмы головы и конечностей, ушибы, а также признаки дыхательной недостаточности.

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007733934.html

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007728991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа Египетские власти опубликовали видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа 2025-03-27T16:53 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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хургада, россия, индия, в мире, египет