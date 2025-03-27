https://ria.ru/20250327/khimki-2007754014.html
Приют "Теплый прием" в Химках помог более 1,5 тысячи человек
Приют "Теплый прием" в Химках помог более 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 27.03.2025
Приют "Теплый прием" в Химках помог более 1,5 тысячи человек
Более семи лет приют "Теплый прием" в Химках помогает людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, за это время более 1,5 тысячи подопечных приюта... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:51:00+03:00
2025-03-27T17:51:00+03:00
2025-03-27T17:51:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более семи лет приют "Теплый прием" в Химках помогает людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, за это время более 1,5 тысячи подопечных приюта получили безвозмездную помощь специалистов, сообщает пресс-служба администрацию горокруга. Благотворительный проект открыли в 2017 году, одновременно здесь могут проживать 70 человек. Прием постояльцев осуществляется через мобильную службу, автобус милосердия и уличные социальные организации. Основная задача приюта – возвращение бездомных людей к повседневной жизни в обществе. Волонтеры помогают восстановить документы и найти работу. Для подопечных проводят оздоровительные мероприятия, оказывают психологическую поддержку, помогают в поиске родственников. "Не сложно накормить человека, одеть, восстановить паспорт и даже изготовить протезы. Дать человеку новый смысл жизни – самая сложная и важная задача благотворительного проекта", – рассказал директор приюта Илья Кусков, его слова привели в пресс-служба. В 2023 году при поддержке Фонда президентских грантов приют открыл кожевенную мастерскую для обучения бездомных людей. Под руководством опытного кожевника постояльцы обучаются новой профессии. Они учатся шить кожаные сумки, ремни, кошельки и другие изделия. На обучение основам производства уходит около трех месяцев. Производство пользуется популярностью, что позволило значительно расширить мастерскую. Единовременно здесь могут работать 10 специалистов. Среди постоянных клиентов – крупные торговые сети, благотворительные фонды и известные организации. Вырученные деньги идут на оплату труда самих мастеров. Помочь человеку, который остался без крыши над головой, может обычный прохожий – сообщив о нем специальным службам или сделав пожертвование в приложении "Помощь бездомным людям".
https://ria.ru/20250327/khimki-2007633279.html
https://ria.ru/20250325/khimki-2007227402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Приют "Теплый прием" в Химках помог более 1,5 тысячи человек
Помощь получили более 1,5 тысячи бездомных в приюте "Теплый прием" в Химках
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более семи лет приют "Теплый прием" в Химках помогает людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, за это время более 1,5 тысячи подопечных приюта получили безвозмездную помощь специалистов, сообщает пресс-служба администрацию горокруга.
Благотворительный проект открыли в 2017 году, одновременно здесь могут проживать 70 человек. Прием постояльцев осуществляется через мобильную службу, автобус милосердия и уличные социальные организации.
Основная задача приюта – возвращение бездомных людей к повседневной жизни в обществе. Волонтеры помогают восстановить документы и найти работу. Для подопечных проводят оздоровительные мероприятия, оказывают психологическую поддержку, помогают в поиске родственников.
"Не сложно накормить человека, одеть, восстановить паспорт и даже изготовить протезы. Дать человеку новый смысл жизни – самая сложная и важная задача благотворительного проекта", – рассказал директор приюта Илья Кусков, его слова привели в пресс-служба.
В 2023 году при поддержке Фонда президентских грантов приют открыл кожевенную мастерскую для обучения бездомных людей. Под руководством опытного кожевника постояльцы обучаются новой профессии. Они учатся шить кожаные сумки, ремни, кошельки и другие изделия. На обучение основам производства уходит около трех месяцев.
Производство пользуется популярностью, что позволило значительно расширить мастерскую. Единовременно здесь могут работать 10 специалистов. Среди постоянных клиентов – крупные торговые сети, благотворительные фонды и известные организации. Вырученные деньги идут на оплату труда самих мастеров.
Помочь человеку, который остался без крыши над головой, может обычный прохожий – сообщив о нем специальным службам или сделав пожертвование в приложении "Помощь бездомным людям".