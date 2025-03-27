https://ria.ru/20250327/khimki-2007633279.html
Свыше 35 тысяч человек посетили библиотеки Химок за март
Свыше 35 тысяч человек посетили библиотеки Химок за март - РИА Новости, 27.03.2025
Свыше 35 тысяч человек посетили библиотеки Химок за март
Более 35 тысяч человек посетили библиотеки подмосковных Химок за март, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:55:00+03:00
2025-03-27T10:55:00+03:00
2025-03-27T10:55:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 35 тысяч человек посетили библиотеки подмосковных Химок за март, сообщает пресс-служба администрации городского округа. За первый весенний месяц сотрудники учреждений выдали более 7 тысяч изданий. Среди читателей наибольшей популярностью пользуется художественная литература. Так, чаще всего гости библиотек брали произведения Александра Пушкина и Федора Достоевского. По информации администрации, с начала весны в библиотеках прошли более 500 мероприятий. Среди них – мастер-классы, образовательные лекции, встречи с писателями и презентации новых изданий. Всего в Химках 14 библиотек, они находятся во всех микрорайонах округа, отметили в администрации. Ранее в выставочном комплексе "Артишок" в Химках открыли фотовыставку "Семьи героев". Экспозиция состоит из портретов жен и дочерей бойцов специальной военной операции и строк из их писем, которые они посвятили родным. На выставке представлены 19 фотоисторий.
https://ria.ru/20250320/khimki-2006245248.html
https://ria.ru/20250318/khimki-2005742023.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Свыше 35 тысяч человек посетили библиотеки Химок за март
Библиотеки Химок приняли более 35 тысяч посетителей в марте
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 35 тысяч человек посетили библиотеки подмосковных Химок за март, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
За первый весенний месяц сотрудники учреждений выдали более 7 тысяч изданий. Среди читателей наибольшей популярностью пользуется художественная литература. Так, чаще всего гости библиотек брали произведения Александра Пушкина и Федора Достоевского.
По информации администрации, с начала весны в библиотеках прошли более 500 мероприятий. Среди них – мастер-классы, образовательные лекции, встречи с писателями и презентации новых изданий.
Всего в Химках 14 библиотек, они находятся во всех микрорайонах округа, отметили в администрации.
Ранее в выставочном комплексе "Артишок" в Химках открыли фотовыставку "Семьи героев". Экспозиция состоит из портретов жен и дочерей бойцов специальной военной операции и строк из их писем, которые они посвятили родным. На выставке представлены 19 фотоисторий.