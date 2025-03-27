https://ria.ru/20250327/kengurenok-2007780012.html
В крымском зоопарке родился кенгуренок
В крымском зоопарке родился кенгуренок - РИА Новости, 27.03.2025
В крымском зоопарке родился кенгуренок
Кенгуренок родился в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:20:00+03:00
2025-03-27T19:20:00+03:00
2025-03-27T19:20:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Кенгуренок родился в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "В нашем зоопарке у больших рыжих кенгуру на свет появился малыш-кенгуренок. Он уже вышел из сумки матери и начал взрослую жизнь", - сказал Жиленко. По его словам, малыш с ходу влился в семейство больших рыжих кенгуру. "В коллективе уже освоился, приобщается к новому миру и правилам кенгуриного сообщества. Так что на крымской земле на одного кенгуру стало больше", - подчеркнул Жиленко.
https://ria.ru/20250327/alpaka-2007639225.html
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россия, республика крым, дикие животные
Хорошие новости, Россия, Республика Крым, Дикие животные
В крымском зоопарке родился кенгуренок
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму родился кенгуренок