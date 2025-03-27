https://ria.ru/20250327/kallas-2007789872.html

В Европе задались неожиданным вопросом после нападок Каллас на Россию

В Европе задались неожиданным вопросом после нападок Каллас на Россию - РИА Новости, 27.03.2025

В Европе задались неожиданным вопросом после нападок Каллас на Россию

Выступающая с антироссийской риторикой глава евродипломатии Кая Каллас стала символом политической несостоятельности Евросоюза, заявил профессор Университета... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:05:00+03:00

2025-03-27T20:05:00+03:00

2025-03-27T20:05:00+03:00

в мире

россия

европа

кайя каллас

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выступающая с антироссийской риторикой глава евродипломатии Кая Каллас стала символом политической несостоятельности Евросоюза, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Почему ЕС выбрал на пост главы внешнеполитического ведомства человека, который заявляет, что не верит в дипломатию с Россией и хочет, чтобы крупнейшая в мире ядерная держава потерпела поражение и распалась на более мелкие государства? Каллас стала олицетворением политической незрелости и несостоятельности ЕС", — написал он.На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение Москвы необходимо, чтобы избежать мировой войны.Как писало Politico, в Европе Каллас начали осуждать сразу после вступления в должность, когда во время визита в Киев она написала в соцсети X, что ЕС хочет победы Украины. Как сообщило издание, некоторым европейским чиновникам было не по себе от такого заявления.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html

https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007782938.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, кайя каллас, евросоюз