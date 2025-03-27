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В Европе задались неожиданным вопросом после нападок Каллас на Россию - РИА Новости, 27.03.2025
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20:05 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/kallas-2007789872.html
В Европе задались неожиданным вопросом после нападок Каллас на Россию
В Европе задались неожиданным вопросом после нападок Каллас на Россию - РИА Новости, 27.03.2025
В Европе задались неожиданным вопросом после нападок Каллас на Россию
Выступающая с антироссийской риторикой глава евродипломатии Кая Каллас стала символом политической несостоятельности Евросоюза, заявил профессор Университета... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:05:00+03:00
2025-03-27T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выступающая с антироссийской риторикой глава евродипломатии Кая Каллас стала символом политической несостоятельности Евросоюза, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Почему ЕС выбрал на пост главы внешнеполитического ведомства человека, который заявляет, что не верит в дипломатию с Россией и хочет, чтобы крупнейшая в мире ядерная держава потерпела поражение и распалась на более мелкие государства? Каллас стала олицетворением политической незрелости и несостоятельности ЕС", — написал он.На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение Москвы необходимо, чтобы избежать мировой войны.Как писало Politico, в Европе Каллас начали осуждать сразу после вступления в должность, когда во время визита в Киев она написала в соцсети X, что ЕС хочет победы Украины. Как сообщило издание, некоторым европейским чиновникам было не по себе от такого заявления.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html
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в мире, россия, европа, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Кайя Каллас, Евросоюз
В Европе задались неожиданным вопросом после нападок Каллас на Россию

Профессор Дизен: Каллас олицетворяет политическую несостоятельность ЕС

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выступающая с антироссийской риторикой глава евродипломатии Кая Каллас стала символом политической несостоятельности Евросоюза, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Почему ЕС выбрал на пост главы внешнеполитического ведомства человека, который заявляет, что не верит в дипломатию с Россией и хочет, чтобы крупнейшая в мире ядерная держава потерпела поражение и распалась на более мелкие государства? Каллас стала олицетворением политической незрелости и несостоятельности ЕС", — написал он.
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На прошлой неделе Каллас заявила, что поражение Москвы необходимо, чтобы избежать мировой войны.
Как писало Politico, в Европе Каллас начали осуждать сразу после вступления в должность, когда во время визита в Киев она написала в соцсети X, что ЕС хочет победы Украины. Как сообщило издание, некоторым европейским чиновникам было не по себе от такого заявления.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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