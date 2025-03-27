https://ria.ru/20250327/izrail-2007613277.html
Израиль атаковал объекты в окрестностях порта в сирийской Латакии
Израиль атаковал объекты в окрестностях порта в сирийской Латакии - РИА Новости, 27.03.2025
Израиль атаковал объекты в окрестностях порта в сирийской Латакии
Самолеты израильских ВВС атаковали объекты в окрестностях порта аль-Абьяд в Латакии, сообщает сирийское агентство SANA. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:07:00+03:00
2025-03-27T09:07:00+03:00
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БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали объекты в окрестностях порта аль-Абьяд в Латакии, сообщает сирийское агентство SANA. "Самолеты оккупационного Израиля нанесли удары в окрестностях порта аль-Абьяд и по самому городу Латакия", - пишет агентство. В частности, под удар попали объекты 110-й бригады морских сил Сирии в Рас аш-Шамра в Латакии. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Ранее МИД Сирии призвал провести международное расследование продолжающихся атак Израиля по сирийской территории, в результате которых гибнут мирные граждане, а также активности израильской армии на юге страны, где оккупированы значительные части провинций Кунейтра и Дераа.
https://ria.ru/20250325/izrail-2007093187.html
https://ria.ru/20250324/udary-2006937298.html
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в мире, латакия (город), израиль, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Латакия (город), Израиль, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль атаковал объекты в окрестностях порта в сирийской Латакии
Израильские ВВС нанесли удары в окрестностях порта в сирийской Латакии