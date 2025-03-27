Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе
Аракчи: Тегеран через Оман ответил на письмо Трампа по ядерной программе
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Тегеран ответил на письмо президента США Дональда Трампа по иранской ядерной программе, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
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В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
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Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Он отмечал, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из этой сделки и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.