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Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе - РИА Новости, 27.03.2025
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22:23 27.03.2025 (обновлено: 22:40 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/iran-2007812041.html
Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе
Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе - РИА Новости, 27.03.2025
Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе
Тегеран ответил на письмо президента США Дональда Трампа по иранской ядерной программе, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:23:00+03:00
2025-03-27T22:40:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
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дональд трамп
аббас аракчи
али хаменеи
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Тегеран ответил на письмо президента США Дональда Трампа по иранской ядерной программе, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Официальный ответ Ирана на письмо господина Трампа был отправлен вчера (в среду)… через Оман", - сказал министр агентству IRNA.По словам Аракчи, в ответе полностью изложено мнение Ирана о текущей ситуации и тезисах в письме президента США.В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Он отмечал, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из этой сделки и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250324/gosdep-2006964960.html
https://ria.ru/20250324/iran-2006951720.html
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Али Хаменеи
Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе

Аракчи: Тегеран через Оман ответил на письмо Трампа по ядерной программе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Тегеран ответил на письмо президента США Дональда Трампа по иранской ядерной программе, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Официальный ответ Ирана на письмо господина Трампа был отправлен вчера (в среду)… через Оман", - сказал министр агентству IRNA.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Госдепе призвали Иран сесть за стол переговоров
24 марта, 14:52
По словам Аракчи, в ответе полностью изложено мнение Ирана о текущей ситуации и тезисах в письме президента США.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Иран не будет вступать в прямые переговоры с США
24 марта, 14:22
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Он отмечал, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из этой сделки и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Глава МИД Ирана исключил переговоры с США на прежних условиях
23 марта, 16:59
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампАббас АракчиАли Хаменеи
 
 
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