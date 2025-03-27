https://ria.ru/20250327/investory-2007685439.html
ВЭБ.РФ привлечет пул инвесторов к проекту развития территории бывшего БЦБК
ВЭБ.РФ привлечет пул инвесторов к проекту развития территории бывшего БЦБК - РИА Новости, 27.03.2025
ВЭБ.РФ привлечет пул инвесторов к проекту развития территории бывшего БЦБК
ВЭБ.РФ намерен привлечь пул инвесторов к реализации проекта комплексного развития территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК),... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:25:00+03:00
2025-03-27T14:25:00+03:00
2025-03-27T14:46:00+03:00
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байкальск
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВЭБ.РФ намерен привлечь пул инвесторов к реализации проекта комплексного развития территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает госкорпорация развития. Проект, сформированный в развитие мастер-плана Байкальска, который был разработан в 2022 году при участии ВЭБ.РФ, призван стать драйвером роста города и всего региона, а также отправной точкой для знакомства туристов с озером Байкал. Он предусматривает создание жилой и туристической инфраструктуры, включая гостиницы, объекты водного транспорта, рестораны, парки, конгресс-центр, велопешеходные маршруты и спортобъекты, для создания всесезонного курорта международного уровня, сочетающего принципы устойчивого развития и экономической эффективности. Как отметили в ВЭБ.РФ, ранее уже была достигнута договоренность с Эн+ о строительстве многофункционального центра водных ресурсов. Кроме того, на данном этапе ВЭБ.РФ и "Азимут Хотелс Компани" подписали соглашение о намерениях о строительстве двух отелей в Байкальске — категории "4 звезды" и "5 звезд", в которых "Азимут Хотелс" может выступить в качестве оператора. Запуск объектов запланирован на I квартал 2030 года. Концепция каждого отеля предоставит гостям возможности как для активного, так и для спокойного отдыха. "Наряду с жилищным строительством, развитие инфраструктуры гостеприимства создаст новые возможности для экономики региона и качества жизни людей, позволит превратить территорию бывшего БЦБК в современный район города и новую точку притяжения для всей России. Стратегическим партнером ВЭБа в этой работе выступает правительство Иркутской области. К реализации проекта мы намерены привлечь широкий пул инвесторов и партнеров", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя ВЭБ.РФ Александра Тарабрина. Как отметил генеральный директор сети отелей "Азимут" Максим Бродовский, Иркутская область как динамичный и быстроразвивающийся регион представляет собой одно из самых перспективных туристических направлений в России. "Открытие новых гостиниц позволит не только создать рабочие места, но и станет точкой опоры для многих путешественников, которые планируют как деловые, так и частные поездки к озеру Байкал", — приводится в сообщении его комментарий.
https://ria.ru/20250226/proektov-2001767970.html
https://ria.ru/20250326/arktika-2007532686.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вэб.рф (вэб), байкальск, иркутская область
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Байкальск, Иркутская область
ВЭБ.РФ привлечет пул инвесторов к проекту развития территории бывшего БЦБК
ВЭБ.РФ прорабатывает форматы привлечения инвесторов к проектам в Байкальске
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВЭБ.РФ намерен привлечь пул инвесторов к реализации проекта комплексного развития территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает госкорпорация развития.
Проект, сформированный в развитие мастер-плана Байкальска
, который был разработан в 2022 году при участии ВЭБ.РФ, призван стать драйвером роста города и всего региона, а также отправной точкой для знакомства туристов с озером Байкал. Он предусматривает создание жилой и туристической инфраструктуры, включая гостиницы, объекты водного транспорта, рестораны, парки, конгресс-центр, велопешеходные маршруты и спортобъекты, для создания всесезонного курорта международного уровня, сочетающего принципы устойчивого развития и экономической эффективности.
Как отметили в ВЭБ.РФ, ранее уже была достигнута договоренность с Эн+ о строительстве многофункционального центра водных ресурсов. Кроме того, на данном этапе ВЭБ.РФ и "Азимут Хотелс Компани" подписали соглашение о намерениях о строительстве двух отелей в Байкальске — категории "4 звезды" и "5 звезд", в которых "Азимут Хотелс" может выступить в качестве оператора. Запуск объектов запланирован на I квартал 2030 года. Концепция каждого отеля предоставит гостям возможности как для активного, так и для спокойного отдыха.
"Наряду с жилищным строительством, развитие инфраструктуры гостеприимства создаст новые возможности для экономики региона и качества жизни людей, позволит превратить территорию бывшего БЦБК в современный район города и новую точку притяжения для всей России. Стратегическим партнером ВЭБа в этой работе выступает правительство Иркутской области. К реализации проекта мы намерены привлечь широкий пул инвесторов и партнеров", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя ВЭБ.РФ Александра Тарабрина.
Как отметил генеральный директор сети отелей "Азимут" Максим Бродовский, Иркутская область как динамичный и быстроразвивающийся регион представляет собой одно из самых перспективных туристических направлений в России. "Открытие новых гостиниц позволит не только создать рабочие места, но и станет точкой опоры для многих путешественников, которые планируют как деловые, так и частные поездки к озеру Байкал", — приводится в сообщении его комментарий.