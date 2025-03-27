https://ria.ru/20250327/initsiativa-2007599756.html

"Десять дней": на Западе сообщили печальные для Украины новости

"Десять дней": на Западе сообщили печальные для Украины новости - РИА Новости, 27.03.2025

"Десять дней": на Западе сообщили печальные для Украины новости

Так называемая коалиция желающих, призванная оказывать поддержку киевскому режиму, начала разваливаться через десять дней после создания, пишет ирландский... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T05:33:00+03:00

2025-03-27T05:33:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Так называемая коалиция желающих, призванная оказывать поддержку киевскому режиму, начала разваливаться через десять дней после создания, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он прокомментировал сообщения о том, что ключевые страны коалиции — Британия и Франция — отходят от идеи размещения войск на Украине в пользу поставок оружия."Коалиция желающих продержалась десять дней", — сыронизировал Боуз.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Позднее газета Telegraph, в свою очередь, писала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.В минувшую среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Европе сообщило, что на новом саммите коалиции желающих, который пройдет в четверг в Париже, участники попытаются переосмыслить свои возможности поддержки Украины.

https://ria.ru/20250327/povedenie-2007598366.html

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