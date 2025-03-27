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Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество - РИА Новости, 27.03.2025
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17:07 27.03.2025 (обновлено: 17:09 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/imuschestvo-2007738437.html
Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество
Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество - РИА Новости, 27.03.2025
Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество
Со счетов замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского по доверенности были сняты более 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:07:00+03:00
2025-03-27T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Со счетов замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского по доверенности были сняты более 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."Установлено, что уже после избрания меры пресечения Подольский пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество, эти действия были выражены в закрытиях счетов, по нотариальной доверенности сняли более 200 миллионов рублей со счетов в "Альфа-банке", - заявил следователь в суде.В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой.Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.
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роснано, происшествия, россия
Роснано, Происшествия, Россия
Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество

Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество, снимая деньги

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-зампред правления "Роснано" Борис Подольский в зале суда
Экс-зампред правления Роснано Борис Подольский в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-зампред правления "Роснано" Борис Подольский в зале суда . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Со счетов замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского по доверенности были сняты более 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
«
"Установлено, что уже после избрания меры пресечения Подольский пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество, эти действия были выражены в закрытиях счетов, по нотариальной доверенности сняли более 200 миллионов рублей со счетов в "Альфа-банке", - заявил следователь в суде.
В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой.
Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.
Марина Касенкова - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Защита топ-менеджера "Роснано" настаивает на ее переводе под домашний арест
21 марта, 03:15
 
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