Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество
Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество, снимая деньги
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-зампред правления "Роснано" Борис Подольский в зале суда
Экс-зампред правления "Роснано" Борис Подольский в зале суда . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Со счетов замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского по доверенности были сняты более 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
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"Установлено, что уже после избрания меры пресечения Подольский пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество, эти действия были выражены в закрытиях счетов, по нотариальной доверенности сняли более 200 миллионов рублей со счетов в "Альфа-банке", - заявил следователь в суде.
В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой.
Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.