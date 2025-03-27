https://ria.ru/20250327/imuschestvo-2007738437.html

Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество

Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество - РИА Новости, 27.03.2025

Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество

Со счетов замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского по доверенности были сняты более 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:07:00+03:00

2025-03-27T17:07:00+03:00

2025-03-27T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Со счетов замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского по доверенности были сняты более 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."Установлено, что уже после избрания меры пресечения Подольский пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество, эти действия были выражены в закрытиях счетов, по нотариальной доверенности сняли более 200 миллионов рублей со счетов в "Альфа-банке", - заявил следователь в суде.В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой.Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.

https://ria.ru/20250321/rosnano-2006350525.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

роснано, происшествия, россия