https://ria.ru/20250327/hurgada-2007817341.html
В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в Хургаде
В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в Хургаде
Семь россиян, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады после инцидента с батискафом, сообщило российское генконсульство в Хургаде. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:03:00+03:00
2025-03-27T23:03:00+03:00
2025-03-27T23:03:00+03:00
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Семь россиян, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады после инцидента с батискафом, сообщило российское генконсульство в Хургаде. "На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений", - заявили в генконсульстве.
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007735600.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, в мире, египет
В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в Хургаде
Генконсульство: состояние пострадавших в Хургаде 7 россиян не вызывает опасений