https://ria.ru/20250327/hurgada-2007817341.html

В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в Хургаде

В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025

В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в Хургаде

Семь россиян, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады после инцидента с батискафом, сообщило российское генконсульство в Хургаде. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:03:00+03:00

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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Семь россиян, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады после инцидента с батискафом, сообщило российское генконсульство в Хургаде. "На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений", - заявили в генконсульстве.

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007735600.html

хургада

египет

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хургада, в мире, египет