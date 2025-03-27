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Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве - РИА Новости, 27.03.2025
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14:00 27.03.2025 (обновлено: 14:04 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gagauziya-2007678807.html
Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве
Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве - РИА Новости, 27.03.2025
Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве
Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил о несанкционированных обысках в правительстве автономии сотрудниками антикоррупционного центра Молдавии. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:00:00+03:00
2025-03-27T14:04:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил о несанкционированных обысках в правительстве автономии сотрудниками антикоррупционного центра Молдавии."При отсутствии какого-либо юридического документа, без всякой правовой мотивации сегодня в кабинет Исполкома (правительство - ред) прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию. Представители Национального антикоррупционного центра не имели постановления на изъятие документов", - сообщил Петров журналистам.Чиновник расценил происходящее как злоупотребление полномочиями."Эти действия являются полным злоупотреблением полномочиями органов следствия и органов правопорядка. Или у нынешней власти - свой Уголовно-процессуальный кодекс?!" - заявил замглавы Гагаузской автономии.
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Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве

Замглавы Гагаузии Петров сообщил о несанкционированных обысках в правительстве

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПолиция Молдавии
Полиция Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил о несанкционированных обысках в правительстве автономии сотрудниками антикоррупционного центра Молдавии.
«
"При отсутствии какого-либо юридического документа, без всякой правовой мотивации сегодня в кабинет Исполкома (правительство - ред) прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию. Представители Национального антикоррупционного центра не имели постановления на изъятие документов", - сообщил Петров журналистам.
Чиновник расценил происходящее как злоупотребление полномочиями.
"Эти действия являются полным злоупотреблением полномочиями органов следствия и органов правопорядка. Или у нынешней власти - свой Уголовно-процессуальный кодекс?!" - заявил замглавы Гагаузской автономии.
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