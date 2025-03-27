https://ria.ru/20250327/gagauziya-2007678807.html
Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве
Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве - РИА Новости, 27.03.2025
Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве
Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил о несанкционированных обысках в правительстве автономии сотрудниками антикоррупционного центра Молдавии. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:00:00+03:00
2025-03-27T14:00:00+03:00
2025-03-27T14:04:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил о несанкционированных обысках в правительстве автономии сотрудниками антикоррупционного центра Молдавии."При отсутствии какого-либо юридического документа, без всякой правовой мотивации сегодня в кабинет Исполкома (правительство - ред) прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию. Представители Национального антикоррупционного центра не имели постановления на изъятие документов", - сообщил Петров журналистам.Чиновник расценил происходящее как злоупотребление полномочиями."Эти действия являются полным злоупотреблением полномочиями органов следствия и органов правопорядка. Или у нынешней власти - свой Уголовно-процессуальный кодекс?!" - заявил замглавы Гагаузской автономии.
https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, в мире
Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве
Замглавы Гагаузии Петров сообщил о несанкционированных обысках в правительстве