https://ria.ru/20250327/gagauziya-2007678807.html

Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве

Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве - РИА Новости, 27.03.2025

Замглавы Гагаузии сообщил об обысках в правительстве

Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил о несанкционированных обысках в правительстве автономии сотрудниками антикоррупционного центра Молдавии. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:00:00+03:00

2025-03-27T14:00:00+03:00

2025-03-27T14:04:00+03:00

гагаузия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_0:191:3020:1890_1920x0_80_0_0_a4f51f82c298134f22fce2101139f5dc.jpg

КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил о несанкционированных обысках в правительстве автономии сотрудниками антикоррупционного центра Молдавии."При отсутствии какого-либо юридического документа, без всякой правовой мотивации сегодня в кабинет Исполкома (правительство - ред) прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию. Представители Национального антикоррупционного центра не имели постановления на изъятие документов", - сообщил Петров журналистам.Чиновник расценил происходящее как злоупотребление полномочиями."Эти действия являются полным злоупотреблением полномочиями органов следствия и органов правопорядка. Или у нынешней власти - свой Уголовно-процессуальный кодекс?!" - заявил замглавы Гагаузской автономии.

https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гагаузия, в мире