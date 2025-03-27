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В Гагаузии начался сбор подписей за освобождение Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025
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16:18 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/gagauzija-2007725399.html
В Гагаузии начался сбор подписей за освобождение Гуцул
В Гагаузии начался сбор подписей за освобождение Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025
В Гагаузии начался сбор подписей за освобождение Гуцул
В Гагаузской автономии стартовал сбор подписей за освобождение главы региона Евгении Гуцул, задержанной центральными властями Молдавии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:18:00+03:00
2025-03-27T16:18:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
владимир путин
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. В Гагаузской автономии стартовал сбор подписей за освобождение главы региона Евгении Гуцул, задержанной центральными властями Молдавии, сообщил РИА Новости общественный деятель Михаил Влах. Главу Гагаузской автономии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Сегодня мы дали старт акции в поддержку незаконно задержанной башкана (главы региона– ред.). Призываем жителей подписать петицию с требованием освободить Гуцул и прекратить давление на автономию", — сказал Влах. Он подчеркнул, что жители Комрата (столица Гагаузии – ред.) активно присоединяются к инициативе. У здания мэрии города собрались десятки человек, требуя от местных властей публично высказаться по поводу задержания главы Гагаузии. Влах также добавил, что подписи будут собирать и в других населенных пунктах автономии. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлением к президенту России Владимиру Путину, в котором подчеркнула, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007375161.html
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007690657.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Гагаузии начался сбор подписей за освобождение Гуцул

В Гагаузии начался сбор подписей для петиции за освобождение Гуцул

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. В Гагаузской автономии стартовал сбор подписей за освобождение главы региона Евгении Гуцул, задержанной центральными властями Молдавии, сообщил РИА Новости общественный деятель Михаил Влах.
Главу Гагаузской автономии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания
26 марта, 11:25
"Сегодня мы дали старт акции в поддержку незаконно задержанной башкана (главы региона– ред.). Призываем жителей подписать петицию с требованием освободить Гуцул и прекратить давление на автономию", — сказал Влах.
Он подчеркнул, что жители Комрата (столица Гагаузии – ред.) активно присоединяются к инициативе. У здания мэрии города собрались десятки человек, требуя от местных властей публично высказаться по поводу задержания главы Гагаузии. Влах также добавил, что подписи будут собирать и в других населенных пунктах автономии.
В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлением к президенту России Владимиру Путину, в котором подчеркнула, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Адвокат Гуцул заявил о путанице в ее деле со стороны прокуроров
Вчера, 14:34
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Свободу Гуцул!. Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Свободу Гуцул!". Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москве
Вчера, 14:40
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулВладимир ПутинМайя СандуЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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