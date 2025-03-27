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"Не скрываю". Переехавший в Россию француз удивился увиденному в стране
"Не скрываю". Переехавший в Россию француз удивился увиденному в стране - РИА Новости, 27.03.2025
"Не скрываю". Переехавший в Россию француз удивился увиденному в стране
Переехавший в Россию французский блогер Шарль удивился сохранению в стране традиционных семейных ценностей, об этом он рассказал на своем YouTube-канале. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:08:00+03:00
2025-03-27T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переехавший в Россию французский блогер Шарль удивился сохранению в стране традиционных семейных ценностей, об этом он рассказал на своем YouTube-канале."Что мне нравится, и я этого не скрываю, так это то, что в России сохранились главные жизненные ценности и традиции", — сказал Шарль.Он отметил множество преимуществ при создании семьи в России и распространенность различных заведений, центров и мероприятий для проведения времени с детьми, чего даже в самой Франции не хватает."Так что мы действительно отстаем, и, к сожалению, очевидно, что семья больше не является главной ценностью во французском обществе", — заключил он.В феврале переехавшие в Россию американцы Элизабет и Эндрю рассказали в видеоблоге, почему выбрали нашу страну. Кроме идеологии, американцы выделили русский язык, масштабы страны и ее культурное многообразие, экономические возможности и мировоззрение. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20250228/britanets-2002336565.html
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россия, франция, в мире
"Не скрываю". Переехавший в Россию француз удивился увиденному в стране
Француз Шарль восхитился российскими семейными ценностями