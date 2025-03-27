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"Не скрываю". Переехавший в Россию француз удивился увиденному в стране - РИА Новости, 27.03.2025
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10:08 27.03.2025 (обновлено: 11:47 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/frantsuz-2007624146.html
"Не скрываю". Переехавший в Россию француз удивился увиденному в стране
"Не скрываю". Переехавший в Россию француз удивился увиденному в стране - РИА Новости, 27.03.2025
"Не скрываю". Переехавший в Россию француз удивился увиденному в стране
Переехавший в Россию французский блогер Шарль удивился сохранению в стране традиционных семейных ценностей, об этом он рассказал на своем YouTube-канале. РИА Новости, 27.03.2025
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россия
франция
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переехавший в Россию французский блогер Шарль удивился сохранению в стране традиционных семейных ценностей, об этом он рассказал на своем YouTube-канале.&quot;Что мне нравится, и я этого не скрываю, так это то, что в России сохранились главные жизненные ценности и традиции&quot;, — сказал Шарль.Он отметил множество преимуществ при создании семьи в России и распространенность различных заведений, центров и мероприятий для проведения времени с детьми, чего даже в самой Франции не хватает.&quot;Так что мы действительно отстаем, и, к сожалению, очевидно, что семья больше не является главной ценностью во французском обществе&quot;, — заключил он.В феврале переехавшие в Россию американцы Элизабет и Эндрю рассказали в видеоблоге, почему выбрали нашу страну. Кроме идеологии, американцы выделили русский язык, масштабы страны и ее культурное многообразие, экономические возможности и мировоззрение. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250228/britanets-2002336565.html
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россия, франция, в мире
Россия, Франция, В мире
"Не скрываю". Переехавший в Россию француз удивился увиденному в стране

Француз Шарль восхитился российскими семейными ценностями

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках на Патриарших прудах в Москве
Люди катаются на коньках на Патриарших прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Люди катаются на коньках на Патриарших прудах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переехавший в Россию французский блогер Шарль удивился сохранению в стране традиционных семейных ценностей, об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
«

"Что мне нравится, и я этого не скрываю, так это то, что в России сохранились главные жизненные ценности и традиции", — сказал Шарль.

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Он отметил множество преимуществ при создании семьи в России и распространенность различных заведений, центров и мероприятий для проведения времени с детьми, чего даже в самой Франции не хватает.
«

"Так что мы действительно отстаем, и, к сожалению, очевидно, что семья больше не является главной ценностью во французском обществе", — заключил он.

В феврале переехавшие в Россию американцы Элизабет и Эндрю рассказали в видеоблоге, почему выбрали нашу страну. Кроме идеологии, американцы выделили русский язык, масштабы страны и ее культурное многообразие, экономические возможности и мировоззрение.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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