https://ria.ru/20250327/frantsiya-2007782012.html

Франция не уверена, что борьба за Украину отвечает ее интересам, пишет FT

Франция не уверена, что борьба за Украину отвечает ее интересам, пишет FT - РИА Новости, 27.03.2025

Франция не уверена, что борьба за Украину отвечает ее интересам, пишет FT

Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам, французских чиновников больше беспокоят последствия событий в секторе... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:41:00+03:00

2025-03-27T19:41:00+03:00

2025-03-27T19:41:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам, французских чиновников больше беспокоят последствия событий в секторе Газа, сообщает газета Financial Times. "Французский полковник сказал, что Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам. Французских чиновников больше беспокоит возрождение ИГИЛ* ("Исламское государство"*, ИГ*) в Сирии или последствия событий в Газе", - говорится в публикации. Агентство Блумберг 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html

https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007761832.html

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, кир стармер, хамас, нато, исламское государство*