Рейтинг@Mail.ru
Франция не уверена, что борьба за Украину отвечает ее интересам, пишет FT - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/frantsiya-2007782012.html
Франция не уверена, что борьба за Украину отвечает ее интересам, пишет FT
Франция не уверена, что борьба за Украину отвечает ее интересам, пишет FT - РИА Новости, 27.03.2025
Франция не уверена, что борьба за Украину отвечает ее интересам, пишет FT
Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам, французских чиновников больше беспокоят последствия событий в секторе... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:41:00+03:00
2025-03-27T19:41:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
сергей лавров
эммануэль макрон
кир стармер
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147252/27/1472522737_0:129:3151:1901_1920x0_80_0_0_130d4d75f7f407aaaf17cdfaa87ca7ec.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам, французских чиновников больше беспокоят последствия событий в секторе Газа, сообщает газета Financial Times. "Французский полковник сказал, что Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам. Французских чиновников больше беспокоит возрождение ИГИЛ* ("Исламское государство"*, ИГ*) в Сирии или последствия событий в Газе", - говорится в публикации. Агентство Блумберг 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250116/smi-1993937872.html
https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007761832.html
https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147252/27/1472522737_222:0:2927:2029_1920x0_80_0_0_2ca5d3cb5e5667289dcd5295d9779527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, кир стармер, хамас, нато, исламское государство*
В мире, Украина, Россия, Франция, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, ХАМАС, НАТО, Исламское государство*, Специальная военная операция на Украине
Франция не уверена, что борьба за Украину отвечает ее интересам, пишет FT

FT: Франция не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня
Эйфелева башня - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам, французских чиновников больше беспокоят последствия событий в секторе Газа, сообщает газета Financial Times.
"Французский полковник сказал, что Франция до сих пор не уверена, что борьба за Украину отвечает ее национальным интересам. Французских чиновников больше беспокоит возрождение ИГИЛ* ("Исламское государство"*, ИГ*) в Сирии или последствия событий в Газе", - говорится в публикации.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину
16 января, 03:20
Агентство Блумберг 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Владимир Зеленский после саммита коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Зеленский потребовал от союзников ответить на пять вопросов о "миротворцах"
Вчера, 18:08
Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Париже Макрон и Зеленский готовят третью мировую войну
Вчера, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияСергей ЛавровЭммануэль МакронКир СтармерХАМАСНАТОИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала