СМИ: не все страны "коалиции желающих" хотят отправлять войска на Украину
NYT: не все страны "коалиции желающих" хотят отправлять войска на Украину
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Во Франции в преддверии саммита "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Киева, признают, что не все ее страны могут или хотят отправить войска на Украину, сообщает газета New York Times со ссылкой на французского чиновника.
Как отметил неназванный чиновник, не все страны готовы или в состоянии отправить на Украину войска.
"Существуют разные политические традиции, поскольку конституции различаются, политические соображения могут различаться", - приводит издание слова должностного лица.
Агентство Блумберг 13 марта передавало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.