Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 27.03.2025 (обновлено: 17:57 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/fond-2007752530.html
Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики
Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики
Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:57:00+03:00
экономика
космос - риа наука
арктика
россия
мурманск
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_0:59:3070:1786_1920x0_80_0_0_e12278f7bc6acdbaf59134cb59bb291c.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Что касается наших инициатив на форуме, их несколько. Во-первых, мы объявляем о создании до конца этого года арктического инвестиционного фонда", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Предложение создать инвестиционный фонд развития Арктики Дмитриев озвучил в среду на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного арктического форума в Мурманске.
https://ria.ru/20250327/zapad-2007652243.html
арктика
россия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735572481_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_94fa209f129b77b8f2a1421f0a073740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, космос - риа наука, арктика, россия, мурманск, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Космос - РИА Наука, Арктика, Россия, Мурманск, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики

Глава РФПИ Дмитриев: создание инвестфонда развития Арктики ожидается в этом году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«
"Что касается наших инициатив на форуме, их несколько. Во-первых, мы объявляем о создании до конца этого года арктического инвестиционного фонда", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума.
Предложение создать инвестиционный фонд развития Арктики Дмитриев озвучил в среду на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного арктического форума в Мурманске.
Арктика - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В РФПИ оценили перспективы сотрудничества с Западом в Арктике
Вчера, 12:32
 
ЭкономикаКосмос - РИА НаукаАрктикаРоссияМурманскКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала