https://ria.ru/20250327/fond-2007752530.html

Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики

Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики - РИА Новости, 27.03.2025

Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики

Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:49:00+03:00

2025-03-27T17:49:00+03:00

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экономика

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российский фонд прямых инвестиций

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Что касается наших инициатив на форуме, их несколько. Во-первых, мы объявляем о создании до конца этого года арктического инвестиционного фонда", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Предложение создать инвестиционный фонд развития Арктики Дмитриев озвучил в среду на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного арктического форума в Мурманске.

https://ria.ru/20250327/zapad-2007652243.html

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Наталья Макарова

экономика, космос - риа наука, арктика, россия, мурманск, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций