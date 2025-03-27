https://ria.ru/20250327/fond-2007752530.html
Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики
Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики
Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:57:00+03:00
экономика
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российский фонд прямых инвестиций
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Создание инвестиционного фонда развития Арктики ожидается до конца текущего года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Что касается наших инициатив на форуме, их несколько. Во-первых, мы объявляем о создании до конца этого года арктического инвестиционного фонда", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Предложение создать инвестиционный фонд развития Арктики Дмитриев озвучил в среду на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного арктического форума в Мурманске.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, космос - риа наука, арктика, россия, мурманск, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Космос - РИА Наука, Арктика, Россия, Мурманск, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал сроки создания инвестиционного фонда развития Арктики
Глава РФПИ Дмитриев: создание инвестфонда развития Арктики ожидается в этом году