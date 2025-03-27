https://ria.ru/20250327/filimonov-2007769689.html

Филимонов: развиваем телемедицинские технологии в Вологодской области

Филимонов: развиваем телемедицинские технологии в Вологодской области - РИА Новости, 27.03.2025

Филимонов: развиваем телемедицинские технологии в Вологодской области

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о развитии телемедицинских технологий, сообщает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:32:00+03:00

2025-03-27T18:32:00+03:00

2025-03-27T18:32:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о развитии телемедицинских технологий, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Организация телемедицинских консультаций в Вологодской области – ваш новый и эффективный проект. Недавно состоялась первая консультация по онкологии из ФАПа с Череповцом. Консультация прошла замечательно: было услышано второе мнение, доведены рекомендации по лечению. Система начинает работать", – обратился Филимонов к министру здравоохранения Вологодской области Николаю Гонтюреву. Глава профильного ведомства отметил, что консультации по телемедицине очень важны, поскольку жители отдаленных населенных пунктов Вологодчины по большей степени охвачены фельдшерами. Еще острее стоит проблема нехватки врачей и узких специалистов. Для пилотного тестирования телемедицины были выбраны Вологодская областная клиническая больница, Вологодская областная детская клиническая больница, Вологодский областной онкологический диспансер, Вологодский областной противотуберкулезный диспансер, Центр по профилактике инфекционных заболеваний, а также Череповецкая городская больница, Сокольская, Шекснинская и Вологодская ЦРБ и несколько ФАПов. Так, были успешно протестированы две системы: "врач-пациент" и "врач-врач". До 1 мая этого года продлится тестирование по организации "врачебного консилиума". Кроме того, проведено обновление регионального портала медицинских услуг, что позволит каждому пациенту прямо в мобильном приложении записаться на консультацию и участвовать в ней по видеоконференцсвязи. Сейчас областное министерство здравоохранения занимается актуализацией Регламента проведения телемедицинских консультаций, оснащением рабочих мест медработников средствами для проведения ВКС и настройкой сетевой инфраструктуры для самостоятельного выполнения настроек. Планируется, что уже к середине мая 2025 года территория Вологодской области будет полностью покрыта качественной телемедициной: в каждом фельдшерско-акушерском пункте региона будет возможность провести телемедицинские консультации.

https://ria.ru/20250327/filimonov-2007763523.html

https://ria.ru/20250326/zhestyannikov-2007564801.html

вологодская область

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вологодская область, георгий филимонов