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Филимонов приостановил принятие населенных пунктов в горокруг Вологды
Филимонов приостановил принятие населенных пунктов в горокруг Вологды - РИА Новости, 27.03.2025
Филимонов приостановил принятие населенных пунктов в горокруг Вологды
Губернатор Георгий Филимонов поручил приостановить процедуру принятия решения о включении населенных пунктов Вологодского округа в состав городского округа... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:14:00+03:00
2025-03-27T18:14:00+03:00
2025-03-27T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Георгий Филимонов поручил приостановить процедуру принятия решения о включении населенных пунктов Вологодского округа в состав городского округа Вологды, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Ко мне поступает достаточно много вопросов от наших жителей, которые выражают озабоченность инициативой по включению части населенных пунктов, которые находятся на территории и в пределах Вологодского муниципального округа, в границы городского округа города Вологды. Изучив эти обращения, я поручил поставить на стоп эту тему. Нужно сначала разобраться в целесообразности инициативы и уже после этого принимать решение", – цитирует пресс-служба Филимонова. В частности, рассматривалась возможность присоединить к городскому округу сельские поселения Семенковское и Спасское, в состав которых после изменения их границ будет входить 40 населенных пунктов. Предполагалось, что при вхождении в состав городского округа все населенные пункты сохранят свой статус, однако управляться будут не администрацией Вологодского муниципального округа, а администрацией городского округа город Вологда. "Предупреждаю, что принятие таких важных решений без согласования с внутриполитическим блоком недопустимо. Необходимо поэтапно организовать работу и выходить к жителям с четко сформулированным посылом. Давайте спокойно изучим, обсудим тему и зряче подойдем к этому решению", – подчеркнул губернатор. Глава региона поручил администрации Вологды составить конкретный перечень преимуществ объединения территорий: начиная от предоставления коммунальных и транспортных услуг до льготных послаблений. Особое внимание Филимонов обратил на необходимость проинформировать жителей сельских территорий об изменении прописки и преференциях, которые могут быть предоставлены при регистрации граждан на территории городского округа.
https://ria.ru/20250326/zhestyannikov-2007564801.html
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георгий филимонов, вологда, вологодская область
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологда, Вологодская область
Филимонов приостановил принятие населенных пунктов в горокруг Вологды
Георгий Филимонов приостановил принятие населенных пунктов в горокруг Вологды
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Георгий Филимонов поручил приостановить процедуру принятия решения о включении населенных пунктов Вологодского округа в состав городского округа Вологды, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Ко мне поступает достаточно много вопросов от наших жителей, которые выражают озабоченность инициативой по включению части населенных пунктов, которые находятся на территории и в пределах Вологодского муниципального округа, в границы городского округа города Вологды. Изучив эти обращения, я поручил поставить на стоп эту тему. Нужно сначала разобраться в целесообразности инициативы и уже после этого принимать решение", – цитирует пресс-служба Филимонова.
В частности, рассматривалась возможность присоединить к городскому округу сельские поселения Семенковское и Спасское, в состав которых после изменения их границ будет входить 40 населенных пунктов. Предполагалось, что при вхождении в состав городского округа все населенные пункты сохранят свой статус, однако управляться будут не администрацией Вологодского муниципального округа, а администрацией городского округа город Вологда.
"Предупреждаю, что принятие таких важных решений без согласования с внутриполитическим блоком недопустимо. Необходимо поэтапно организовать работу и выходить к жителям с четко сформулированным посылом. Давайте спокойно изучим, обсудим тему и зряче подойдем к этому решению", – подчеркнул губернатор.
Глава региона поручил администрации Вологды составить конкретный перечень преимуществ объединения территорий: начиная от предоставления коммунальных и транспортных услуг до льготных послаблений. Особое внимание Филимонов обратил на необходимость проинформировать жителей сельских территорий об изменении прописки и преференциях, которые могут быть предоставлены при регистрации граждан на территории городского округа.