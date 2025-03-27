https://ria.ru/20250327/evrosoyuz-2007588348.html
Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили
Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили - РИА Новости, 27.03.2025
Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T01:01:00+03:00
2025-03-27T01:01:00+03:00
2025-03-27T01:04:00+03:00
сша
еврокомиссия
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и защитить европейские экономические интересы."Я глубоко сожалею в связи с решением США ввести пошлины на экспорт европейских автомобилей… Теперь мы оценим это решение вместе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни. ЕС продолжит искать решения путем переговоров, одновременно защищая свои экономические интересы", - говорится в распространенном заявлении фон дер Ляйен.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
https://ria.ru/20250324/ssha-2006933065.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, урсула фон дер ляйен, дональд трамп
США, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп
Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили
Урсула фон дер Ляйен: ЕС постарается урегулировать споры с США через переговоры