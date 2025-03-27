https://ria.ru/20250327/evrosoyuz-2007588348.html

Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили

Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили - РИА Новости, 27.03.2025

Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:01:00+03:00

2025-03-27T01:01:00+03:00

2025-03-27T01:04:00+03:00

сша

еврокомиссия

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и защитить европейские экономические интересы."Я глубоко сожалею в связи с решением США ввести пошлины на экспорт европейских автомобилей… Теперь мы оценим это решение вместе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни. ЕС продолжит искать решения путем переговоров, одновременно защищая свои экономические интересы", - говорится в распространенном заявлении фон дер Ляйен.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.

https://ria.ru/20250324/ssha-2006933065.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, урсула фон дер ляйен, дональд трамп