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Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили - РИА Новости, 27.03.2025
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01:01 27.03.2025 (обновлено: 01:04 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/evrosoyuz-2007588348.html
Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили
Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили - РИА Новости, 27.03.2025
Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и... РИА Новости, 27.03.2025
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сша
еврокомиссия
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и защитить европейские экономические интересы."Я глубоко сожалею в связи с решением США ввести пошлины на экспорт европейских автомобилей… Теперь мы оценим это решение вместе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни. ЕС продолжит искать решения путем переговоров, одновременно защищая свои экономические интересы", - говорится в распространенном заявлении фон дер Ляйен.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
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сша, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, урсула фон дер ляйен, дональд трамп
США, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп
Глава ЕК сожалеет о решении США ввести пошлины на европейские автомобили

Урсула фон дер Ляйен: ЕС постарается урегулировать споры с США через переговоры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сожалеет в связи с решением США ввести пошлины на европейские автомобили, обещала оценить это решение и защитить европейские экономические интересы.
"Я глубоко сожалею в связи с решением США ввести пошлины на экспорт европейских автомобилей… Теперь мы оценим это решение вместе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни. ЕС продолжит искать решения путем переговоров, одновременно защищая свои экономические интересы", - говорится в распространенном заявлении фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ
24 марта, 13:28
 
СШАЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ миреУрсула фон дер ЛяйенДональд Трамп
 
 
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