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Дипмиссия подтвердила гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте
Дипмиссия подтвердила гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте - РИА Новости, 27.03.2025
Дипмиссия подтвердила гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте
Генконсульство РФ в египетской Хургаде подтвердило РИА Новости, что при крушении батискафа около побережья курорта погибли пять россиян, среди жертв двое... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:18:00+03:00
2025-03-27T16:18:00+03:00
2025-03-27T16:25:00+03:00
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КАИР, 27 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Генконсульство РФ в египетской Хургаде подтвердило РИА Новости, что при крушении батискафа около побережья курорта погибли пять россиян, среди жертв двое несовершеннолетних."Число погибших увеличилось до пяти человек, среди них двое несовершеннолетних", - сказали в генконсульстве.
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Дипмиссия подтвердила гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте
Генконсульство подтвердило гибель пяти россиян при крушении батискафа в Хургаде