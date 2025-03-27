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Дипмиссия подтвердила гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте - РИА Новости, 27.03.2025
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16:18 27.03.2025 (обновлено: 16:25 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/egipet-2007725295.html
Дипмиссия подтвердила гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте
Дипмиссия подтвердила гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте - РИА Новости, 27.03.2025
Дипмиссия подтвердила гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте
Генконсульство РФ в египетской Хургаде подтвердило РИА Новости, что при крушении батискафа около побережья курорта погибли пять россиян, среди жертв двое... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:18:00+03:00
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КАИР, 27 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Генконсульство РФ в египетской Хургаде подтвердило РИА Новости, что при крушении батискафа около побережья курорта погибли пять россиян, среди жертв двое несовершеннолетних."Число погибших увеличилось до пяти человек, среди них двое несовершеннолетних", - сказали в генконсульстве.
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007714825.html
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Дипмиссия подтвердила гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте

Генконсульство подтвердило гибель пяти россиян при крушении батискафа в Хургаде

© Фото : РИА НовостиМесто крушения батискафа у берегов Египта
Место крушения батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : РИА Новости
Место крушения батискафа у берегов Египта
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КАИР, 27 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Генконсульство РФ в египетской Хургаде подтвердило РИА Новости, что при крушении батискафа около побережья курорта погибли пять россиян, среди жертв двое несовершеннолетних.
"Число погибших увеличилось до пяти человек, среди них двое несовершеннолетних", - сказали в генконсульстве.
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